Hansi Flick le pidió que se cambie de equipo; no lo inscribió al Joan Gamper, pero sí a LaLiga

Las siguientes semanas de este 2024 serán plagadas de fútbol español, con el Barcelona compitiendo como es habitual con Real Madrid y Atlético Madrid por estar en lo más alto de la tabla, sin dejar atrás a los otros equipos que también dan batalla cuando uno menos se lo espera. Con un nuevo proyecto y entrenador, la dirigencia culé decidió apostar por la experiencia de Hansi Flick que no empezó con pie izquierdo en su rol como guía del primer equipo. El cuadro blaugrana cayó por 0-3 ante AS Mónaco, dejando escapar una oportunidad de oro para tomar confianza en LaLiga.

Sin embargo, los focos están cerrados en otro lado del equipo, en los que no son tomados en cuenta por el entrenador alemán, tanto por falta de espacio como por rendimiento. Y el principal señalado es quien fue considerado en su momento como joven promesa y futuro del club, Ansu Fati, quien estuvo cedido la temporada pasada en Brighton de la Premier League. El tiempo no ha sido un buen aliado para Deco y Laporta, que buscan un equipo que acoja al delantero, pero todo parece haber dado un giro radical hasta que no se llegue a un acuerdo.

Ansu Fati fue inscrito

La lesión le volvió a tocar la puerta al español que no logra asentarse en su nivel. La mala suerte ha estado de su lado, así como la falta de oportunidades, Barcelona le está buscando un club y ya no queda tiempo. Por eso mismo, el atacante fue inscrito en LaLiga, aunque esto parezca un arma de doble filo, ya que la institución está buscándole una salida.

Demostrar o buscar una salida

Apenas con 21 años, si Fati permanece en Barcelona una vez cerrado el libro de pases, no la tendrá nada fácil. La titularidad parece estar asegurada con Robert Lewandowski y, hasta que tampoco salga, el recambio vendría a ser Vitor Roque. Esto le deja a Ansu la opción de demostrarle a Flick de lo que es capaz cuando las papas queman.

La otra incorporación

Ansu Fati no es el único que regresó de su cesión, también lo hizo el francés Clément Lenglet, quien tampoco es considerado ni siquiera como una alternativa para el técnico germano. A pesar de haber jugado en la pretemporada, también fue inscrito en el primer equipo para afrontar el campeonato. Joao Laporta sabe que tiene un alto salario y la única alternativa es vender o ceder con opción a compra.