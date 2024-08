Hansi Flick no le dará ni una oportunidad, Joan Laporta da el OK y por 10M se va a la Premier League

Con la llegada de Hansi Flick al banquillo del Barça, no han sido pocos los futbolistas culés que han tenido que hacer frente a un nuevo comienzo en el conjunto blaugrana. En este sentido Julián Araújo llegaba a la ciudad condal con la intención de comenzar su andadura como jugador del primer equipo. Sin embargo, lejos de contar, el mexicano ha acabado fuera de cualquier plan de su entrenador y, en cuestión de días, vendido a la Premier League.

🚨🍒 Julián Araújo to Bournemouth, here we go! All documents are ready as reported yesterday, finally sealed.



Barcelona will receive €10m fixed fee, NO buy back and NO sell-on clause.



Araújo will travel later today as medical tests will be completed on Monday. pic.twitter.com/QOvPAYmsQR