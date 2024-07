Hasta Javier Tebas aprueba el fichaje culé de 60M que recomiendan Lamine Yamal y Luis De la Fuente

En can Barça están como locos trabajando de cara a un mercado de fichajes que se presenta como un antes y un después para la entidad blaugrana. Y es que, pese a que todavía no es ninguna realidad y no se ha materializado nada en concreto, los culés ya se ven cerca de alcanzar la tan esperada regla de 1:1 y de poder inscribir y fichar cracks como Nico Williams o Dani Olmo sin grandes dramas.

Dentro de todo esto, uno de los mayores responsables es Javier Tebas, que, al fin y al cabo es, como presidente de LaLiga, quien decide si un equipo tiene la solvencia económica suficiente como para inscribir a un jugador, o no.

En este sentido, el controvertido presidente de LaLiga, en palabras para Sport, ha afirmado que los culés está cerca de su objetivo: “Con el esfuerzo del Barça de reducir en más de 200 millones su masa salarial y con otras medidas que han ocurrido dentro del club, perfectamente puede incorporar a Nico Williams”. Unas palabras que no pueden, sino, desatar la alegría dentro del Barcelona, que tiene hasta el visto bueno de Tebas.

Si económicamente cuadra, deportivamente, más

Con la parte financiera ya muy encaminada, y con el propio Nico encantado de fichar por el Barça y unirse a Lamine Yamal, a Deco y a Laporta les deben quedar muy pocas dudas. Y es que, si Hansi Flick quiere a otro atacante de primer nivel para formar tridente con Yamal y Lewandowski, el pequeño de los Williams es el fichaje ideal.

El joven del Athletic Club de Bilbao ha demostrado estar listo para dar el salto al primer nivel, pues, de la mano de Luis de la Fuente se ha convertido en uno de los mejores atacantes, si no el mejor, de toda la Euro 2024, donde ha sido capaz de aportar 1 gol y 1 asistencia siendo una pieza intocable para el técnico español.

Así pues, hasta Javier Tebas ha aprobado el fichaje de Nico Williams por el Barça. Y lo ha hecho de la forma más importante, desde la vertiente económica, la que más miedo daba a la directiva blaugrana.