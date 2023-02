Hay caso De Gea en Barcelona: ridículo de Laporta que hace reír a Florentino y enfada a Xavi

En Barcelona han visto como se les ha repetido el caso De Gea que tanto hizo reír a los azulgranas. En ese entonces el famoso fax de Florentino no funcionó y no permitió el traspaso del guardameta español por el Real Madrid. En esta ocasión la FIFA ha confirmado que en el Camp Nou deberán revisar su conexión a internet, pues no llegaron a tiempo para subir la documentación necesaria para oficializar el fichaje del lateral mexicano, Julián Araujo.

Según alegó el Barcelona, el problema no fue de los ordenadores ni de las instalaciones de internet de las oficinas del Camp Nou, sino que fue un problema de la página web donde tenían que subir la documentación, la cual no permitió subir a tiempo la ficha y los documentos de la ficha de Julián Araujo, los cuales llegaron unos 18 segundos tarde, impidiendo así que se legalizara la incorporación del todavía jugador de Los Angeles Galaxy por el coste de unos dos millones de euros.

Los culés solicitaron a la FIFA una revisión del caso y que al ver que no fue culpa del Barça, permitiera incorporar al joven jugador mexicano. Sin embargo, la resolución del máximo órgano futbolístico ha sido clara, no habrá traspaso y Araújo no vestirá, por ahora la elástica blaugrana, como mínimo, no tras esta ventana de mercado invernal, pues los tiempos demuestran que el Barça no llegó a tiempo.

Julián Araujo es un futbolista que gustaba mucho a Mateu Alemany e iba a llegar a la ciudad condal con la intención de sumarse a la disciplina del Barça Atlètic y en caso de que las cosas fueran bien, incorporarse al primer equipo para suplir la baja de Bellerín e incluso acabar haciéndose con el puesto de lateral derecho titular, una demarcación que carece de un especialista natural, pues por ahora, el titular es Joules Koundé, quien se sentiría mucho más cómodo jugando como central.

Así pues, se confirma un nuevo caso De Gea. En este caso ha sido en el Barcelona, donde por 18 segundos no han sido capaces de cerrar una operación que les habría salido muy barata y que tenía muy buenas vistas de cara a futuro, pues tanto en México como en Los Angeles ven en Araujo a un gran lateral de futuro.