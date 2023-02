Hay caso Rodrygo Goes: Vinicius, Ancelotti y silencio doloroso en Valdebebas que escucha Neymar

Ya lo dijo Carlo Ancelotti, Kroos y Modric son intocables. Para él, Militao y seguramente Tchouameni y David Alaba, también lo sean, y en mayor medida Benzema y Vinicius. Este último, que lo ha jugado casi todo, pasa por un momento de poca lucidez y seguramente cansancio que sin embargo sigue bloqueando la entrada en algunos partidos en la izquierda de Rodrygo Goes, el jugador que casi siempre, cuando sale, lo hace bien.

Ya os contábamos en Don Balón como proporcionalmente los números de uno son similares a los del otro y que el ex del Santos tiene la difícil papeleta de tener que rendir lejos de la banda siniestra, ya sea en la punta del ataque o en la derecha. Comparativamente, el beneficio de jugar a pie cambiado no le favorece, como los minutos, donde ha entrado y salido del once blanco con relativa frecuencia. Vinicius nunca es discutido.

Dicho lo cual, no estamos diciendo que Rodrygo esté pensando en abandonar el Real Madrid por su amigo, pero lo que sí es cierto es que en esta campaña más que en ninguna otra siente que se ha ganado un puesto en el once y, llegado el caso, una oportunidad en su perfil. La verdad es que en lo comparativo, ahora que Vinicius no está fino, Rodrygo ha tenido un peso transcendental con sus goles en algunos de los momentos más complicados del Madrid, como ante el Cacereño (0-1), el Atlético de Madrid (3-1), el Betis (2-1) o el FC Barcelona (3-1)

Al respecto, no sorprendemos en exceso si apuntamos que el PSG de Neymar Júnior está atento a los dos jugadores brasileños del Madrid, sobre todo si el club blanco en algún momento trata de actuar de nuevo por Kylian Mbappé, por lo que un futuro descontento del punta en el Madrid puede ser el caldo de cultivo para que ese interés francés pase a ser algo más serio.

Es importante resaltar que Rodrygo Goes se formó como profesional en el Santos en ese perfil de Vinicius, en el izquierdo, con la salida del regate a su pierna natural, una posición que nunca ha propuesto para él Carlo Ancelotti. Rodrygo calla y ejecuta, pero le gustaría tener la opción de probar su valía donde más se le puede sacar beneficio.