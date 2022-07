Hazard dinamita el Bernabéu: giro radical, el Real Madrid aceptará

Parecía que la situación de Eden Hazard en el Real Madrid había quedado clara hace unas semanas… pero ahora todo vuelve a reactivarse. Los rumores acerca de una posible salida del conjunto blanco, teniendo en cuenta el bajo rendimiento que ha dado desde que se invirtió una auténtica millonada en su llegada, siempre han estado ahí pero ahora que las aguas estaban tranquilas vuelven a agitarse y a dejar en el aire el futuro del belga.

No es que Carlo Ancelotti no cuente con él, más bien todo lo contrario porque el técnico italiano sabe que si Hazard vuelve a mostrar su mejor nivel puede ser una pieza importante la temporada que viene, pero obviamente sigue teniendo sus dudas. Y más que Carletto, el propio club. Según las informaciones que arroja el medio de comunicación Relevo, Florentino Pérez no va a poner ningún tipo de impedimento si en las próximas semanas cualquier otro equipo llama a la puerta de Eden y hace una buena oferta que satisfaga a todas las partes.

Le restan dos años más de contrato a Hazard con el Real Madrid y en la entidad blanca saben que están prácticamente ante la última oportunidad de recuperar parte de aquellos 115 millones de euros que le pagaron al Chelsea hace ya tres temporadas. Por eso, Florentino Pérez pondría todas las facilidades del mundo si sobre la mesa hay una oferta decente, ya que a sus 31 años pocos traspasos más va a mover el belga en su carrera deportiva.

Pese a todo, si no hay nadie que se interese por el atacante para Carlo Ancelotti va a ser una pieza totalmente válida para usar si regresa a una forma decente. Es cierto, que ahora mismo parte en desventaja con respecto a jugadores como Benzema, Vinicius o Rodrygo, e incluso está en el escalafón por debajo de Marco Asensio, pero también hemos contado en Don Balón en las últimas semanas que Carletto tiene en mente utilizar al belga como el recambio de Benzema en forma de falso ‘9’ si el francés no está.

Hazard, por su parte, quiere quedarse en el Real Madrid y le da importancia a su continuidad en el Santiago Bernabéu especialmente teniendo en cuenta que estamos ante un año de Mundial, pero también es consciente de que no tiene ni mucho menos un puesto garantizado.