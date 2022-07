Cristiano Ronaldo asume su error de 2018 y Florentino responde: lío

Cristiano Ronaldo está considerado el futbolista más mediático del mundo, ya no solo por sus prestaciones sobre el terreno de juego, sino por el inconfundible carisma que atesora. Por ello, todo lo que acontece alrededor del portugués da mucho que hablar y ahora, en la que posiblemente podría ser su última experiencia al máximo nivel, se ha convencido en todo un culebrón en el mercado de fichajes.

La mala campaña del Manchester United impedirá al equipo pelear por la Champions League el próximo curso y fruto de ello CR7 ha pedido a la directiva de los red devils que facilite su salida de Old Trafford, a pesar que todavía tiene un año de contrato. No obstante., aunque el Chelsea parecía estar dispuesto a hacer un hueco en sus filas al ariete, esta posibilidad se ha diluido de forma vertiginosa en las últimas horas por dos motivos diferenciados: Thomas Tuchel no está del todo convencido de su fichaje y Ten Hag ha cerrado la puerta de salida al delantero.

Es ahora cuando el jugador se ha dado cuenta del error garrafal que cometió en el año 2018, cuando decidió dejar el Real Madrid tras ganar la Champions en Kiev y, posteriormente poner rumbo a la Juventus, un proyecto mucho menos ilusionante que el de los blancos.

Su aparente mala relación con Florentino fue el detonante por el que el ariete luso decidió poner tierra de por medio con la capital española, pero desde ese preciso momento su rendimiento fue en declive y su dinámica de éxitos a nivel de títulos ha sufrido una línea claramente descendente.

Es más, desde que hace un par de semanas Cristiano dejó clara su idea de salir, el Real Madrid se postuló como uno de sus posible destinos, pero Florentino Pérez poco ha tardado en responder a esta posiblidad declinando cualquier posibilidad de que el luso vuelva a enfundarse la elástica blanca.

Esto no solo supone que el portugués tenga cada vez más complicado salir del Manchester United, sino que Florentino es ahora quien sonríe al ver cómo la estrella de 37 años no ha logrado los éxitos esperados tras dejar Madrid hace ya cuatro veranos.