Hazard la vuelve a liar: Carletto le pone la cruz y Rodrygo se lo come

La inesperada e inoportuna lesión de Karim Benzema está abriendo alguna puerta en el Real Madrid a algunos de esos futbolistas que no son la prioridad de Carlo Ancelotti pero que tienen que acudir al rescate en este tipo de situaciones. El francés cayó lesionado la pasada semana en el partido de Champions League ante el Celtic y, a la espera de su evolución, su ausencia debe ser suplida por un compañero a un gran nivel porque el conjunto blanco no puede caer en la relajación. Es ahora cuando aparecen también las voces críticas al recordar que Florentino Pérez no quiso fichar a un ‘9’ suplente para los momentos en los que Karim estuviera ausente, pero Carletto ha elegido a Eden Hazard para apagar el fuego.

El belga ya entró al terreno de juego en el choque de Champions League y lo hizo además dejando buenas sensaciones, anotando un gol y repartiendo una asistencia en un partido que estaba bloqueado, así que Ancelotti decidió darle un nuevo voto de confianza y apostó por él en el once titular en el encuentro de este fin de semana ante el Mallorca. Aquí, sin embargo, todo fue muy diferente y todas las dudas que parecía haber disipado Hazard unos días atrás volvieron a aparecer sobre el Santiago Bernabéu.

El partido del belga no fue bueno. Hizo las veces de falso ‘9’, algo que ya veníamos comentando en Don Balón desde el verano, pero no estuvo acertado. El Mallorca saltó al campo con un planteamiento defensivo y eso dificultó mucho las labores ofensivas de los blancos y dejó claro que Hazard no se desenvuelve bien en esa posición ante un equipo que no deja espacios y obliga a jugar de espaldas.

Así, Hazard pasó prácticamente desapercibido y apenas gozó de ocasiones de gol que ni siquiera pudo llegar a materializar. En su lugar sí que brillaron otros como Valvede, Vinicius o Rodrygo, así que parece que de nuevo Eden desperdició una gran oportunidad para seguir recuperando sensaciones y para darle motivos reales a Carlo Ancelotti de que siga confiando en él y no en otros. Habrá que ver qué hace Carletto las próximas semanas pero Hazard ha vuelto a tirar a la basura una nueva ocasión.