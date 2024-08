Iba a ser clave para Hansi Flick, pero, con Raphinha, Joan Laporta exige la venta del veterano culé

Pese a que recientemente Joan Laporta se llenaba la boca asegurando que el Barça iba a ser capaz de llegar a la regla del 1:1 ya que fichar e inscribir a jugadores como Dani Olmo o Nico Williams no iba a suponer problema alguno para el club, la realidad es muy distinta. Y es que, sin unas ventas importantes, parece imposible que las optimistas proyecciones del presidente blaugrana se quedarán muy lejos de la realidad. De modo que vender a Raphinha o Gündogan se ha vuelto un objetivo importante para el club, pero complicado de alcanzar.

Según informa Mundo Deportivo, en las oficinas del Camp Nou manejan interesantes ofertas por parte de clubes turcos y de Arabia Saudí para fichar a Gündogan, mientras que Raphinha podría acabar siendo vendido, tanto en la Premier League como en la Saudi Pro League. Sin embargo, pese a ser de lo más apetecibles económicamente, la realidad es que ninguno de los dos futbolistas tiene la más mínima intención de abandonar el conjunto blaugrana, como mínimo en este mercado de verano.

Flick cuenta con ellos, pero no son intocables

Pese a que puede llegar a resultar sorprendente el hecho de ver como el Barcelona se plantea la venta de un jugador que la pasada temporada fue tan importante como Ilkay Gündogan, el hecho de que vaya a cumplir 34 años y que en el club ya haya calidad de sobra en la medular, hace que la presencia del alemán no sea algo fundamental para Hansi Flick, que si bien lo ve como un jugador capaz de ser clave y titular noche tras noche, no lo considera una pieza vertebral en su plantilla.

En el caso de Raphinha las dudas son mínimas, pues el brasileño no es considerado ni un titular habitual, pues con Dani Olmo y Lamine Yamal en los costados, el ex del Leeds no tiene sitio en el once titular.

Así pues, pese a que Joan Laporta exija la venta de Raphinha e Ilkay Gündogan, si ninguno de los dos está por la labor de aceptar su salida a cambio de una buena inyección de dinero para el Barça, no hay mucho que puedan hacer en el conjunto blaugrana.