Iba a ser el Leny Yoro del Real Madrid, pero el Arsenal se mete en la puja del amigo de Endrick

Hace unos días, en Don Balón os adelantamos que el Real Madrid estaba sondeando, de nuevo el mercado de jóvenes talentos brasileños para tratar el fichaje del joven y prometedor central del Palmeiras, Vitor Reis, que, con apenas 18 años ya está destacando en el primer equipo del Verdao, club de origen de Endrick, con el que los de Chamartín guardan una buena relación tras la operación con el ya jugador del Madrid. Sin embargo, la operación por Reis se ha complicado tras la entrada en escena del Arsenal.

Según la información publicada por AS, los de Concha Espina no están solos en la puja por el joven talento brasileño que, en caso de llegar a la capital española, lo haría como alternativa a Leny Yoro. Sin embargo, con un gigante como el Arsenal, todo se complica mucho, pues los de Mikel Arteta cuentan con un buen montante económico para entrar en una guerra de pujas que no interesará nada a un Florentino Pérez que no se caracteriza por entrar en operaciones de este tipo, pues el presidente blanco tiende a apuntar, disparar y fichar.

Tras Califiori, otro talento para la zaga ‘gunner’

Después de fichar a Ricciardo Califiori, no parecería necesario que el Arsenal vuelva a hacer una inversión importante en un central. Y es que, el conjunto londinense ya cuenta con zagueros de primer nivel como Saliba, Gabriel Magalhaes y Derick White, además del recién fichado central italiano. Sin embargo, como ya es costumbre en la Premier League, por llena que esté la plantilla, siempre hay hueco para un jugador de gran talento y potencial, pues con cuatro competiciones al año, en Inglaterra las plantillas pueden ser más largas que las de los equipos españoles.

Además, Vitor Reis es un jugador hecho a medida para el Arsenal de Mikel Arteta. El brasileño es un futbolista de toque delicado con el balón y que proporciona una salida de balón perfecta a sus equipos, algo fundamental en el equipo de Arteta, donde el juego de control y de posición es la base sobre la cual se construyen los cimientos de un equipo que quiere a Reis para seguir construyendo un futuro que se antoja brillante en el Emirates.