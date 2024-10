Ilusión para Yamal y Raphinha, terror en Koundé y ultimátum a Mbappé y Gallagher tras Lille y Lisboa

La victoria holgadísima del Barça en la Liga de Campeones ante el Young Boys ha devuelto las cosas a su sitio en el club catalán, que no es otro que el de un inicio muy prometedor con jugadores como Lewandowski, Lamine Yamal y Raphinha rindiendo a un nivel excepcional, por eso el trío de ataque espera con mucha ilusión lo que viene, no tanto Koundé y compañía, aunque visto desde el lado de Mbappé y Gallagher, los culés deben ser optimistas.

Calendario complicado y por complicarse

Decimos esto porque además de ser los tres jugadores culés parte del top-10 de futbolistas de las 5 grandes ligas que más goles y asistencias consiguen, el equipo sabe a lo que juega, y más allá de las dos derrotas sufridas este curso, parece que el plan A funciona. Eso sí, tras el parón por selecciones, además del Sevilla, primer rival, llegarán seguidos Bayern de Múnich y Real Madrid; dos pruebas de fuego para la defensa blaugrana.

Eso sí, para Kylian Mbappé y compañía la perspectiva es aún peor. El quipo de Ancelotti no solo no sabe a lo que juega, ni ha encontrado la vía para llegar a una filosofía formalizada, sino que le cuesta marcar y viene de caer estrepitosamente ante el Lille, de modo que los tres próximos compromisos ligeros y los dos de Champions, ante Villarreal, Celta y Barcelona y Dortmund y Milan, respectivamente, se antojan clave en el devenir no solo de octubre, sino de la temporada.

Por su parte Gallagher ya sabe lo que es morder el polvo en el Atleti, solo que lo ha hecho de forma tan abrupta en Lisboa que todo ahora mismo en el Atleti es un mar de dudas. Lo es ante la Real Sociedad, el Leganés y el Betis, próximos compromisos ligueros, como en la visita en la UCL del crecido Lille, verdugo del Real Madrid en la jornada 2, y la posterior salida a París.