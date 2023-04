Ilusionó a Bartomeu, fracasó como nuevo Dani Alves y Xavi exige su salida: destino 23/24 a la luz

Durante la estancia de Josep María Bartomeu en la presidencia del FC Barcelona se llevaron a cabo un gran número de operaciones en el mercado, pero no todas han surtido el efecto esperado y algunas de ellas continúan siendo un problema en la actualidad, como es el caso de Sergiño Dest.

El jugador ilusionó mucho a la directiva encabezada por Bartomeu y en 2020 pudo consumar su aterrizaje en el Camp Nou tras una intensa puja entre algunos gigantes europeos que se saldó con el triunfo culé. Por aquellas, en Barcelona tildaron al defensa estadounidense como el relevo generacional de un Dani Alves que ya hizo historia en la entidad, pero sus prestaciones ni mucho menos fueron las esperadas.

Lejos de acercarse al extraordinario nivel mostrado por Alves durante más un lustro como integrante de la plantilla blaugrana, su bajo rendimiento fue mermando la figura de un Dest que, sin lograr asentarse en el ‘11’ con ninguno de los entrenadores con los que compartió vestuario (Ronald Koeman, Sergi Barjuán y Xavi), se vio obligado a dejar el club el pasado verano llegando cedido al AC Milan.

No obstante, en San Siro apenas ha gozado de protagonismo bajo las órdenes de Stefano Pioli y, aunque el conjunto rossonero tiene abierta una opción de compra, esta no se ejecutará debido a los pocos méritos del futbolista. De ahí que su regreso a la Ciudad Condal sea cuestión de tiempo y, previendo ya esto, Xavi Hernández no ha dudado en trasladar a las oficinas del club su intención de no contar con Sergiño Dest en sus filas en la temporada 23/24.

El defensa de 22 años tiene contrato con el Barça hasta 2025, pero esta petición del técnico de Terrassa impedirá al futbolista permanecer en las filas culés… y menos tras descubrir Joan Laporta a su gran pretendiente en el mercado: el Unión Berlín, la gran revelación de la temporada en Alemania, está abierto a negociar el traspaso de Dest si las exigencias económicas del conjunto catalán no son desproporcionadas.

Esta temporada el defensa americano únicamente ha disputado 610 minutos y ha partido como titular en cuatro ocasiones, una ínfima cifra que justifica de manera fehaciente la decisión del AC Milan de no pagar los 20 millones fijados en su opción de compra.