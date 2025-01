Imanol Alguacil no despeja las incógnitas sobre su futuro en la Real Sociedad

Imanol Alguacil ha sido uno de los grandes responsables del éxito reciente de la Real Sociedad. Desde su llegada al primer equipo, el entrenador guipuzcoano ha logrado resultados notables, como la victoria en la Copa del Rey y varias clasificaciones para competiciones europeas. Sin embargo, pese a estos logros, el futuro de Imanol sigue siendo incierto. Aunque ha sido un pilar en el banquillo, su contrato finaliza al término de esta temporada y aún no ha firmado su renovación, lo que mantiene a todos expectantes.

La renovación: un contrato sobre la mesa desde el verano

El club le presentó a Imanol un contrato de renovación desde el pasado verano, pero el técnico ha preferido no firmarlo aún. La razón de esta espera tiene que ver con los objetivos de la temporada.

Imanol ha dejado claro que su intención es firmar el nuevo contrato solo cuando consiga cumplir con las metas establecidas para este curso. Aunque el club ha mostrado su confianza en él, Imanol prefiere asegurarse de que el equipo logre los resultados deseados, especialmente en la clasificación para Europa, antes de comprometerse a largo plazo.

El desafío europeo y la clasificación a Europa

Uno de los grandes objetivos de Imanol y la Real Sociedad sigue siendo asegurar un puesto en las competiciones europeas para la próxima temporada. Aunque la clasificación a Europa se ha complicado en las últimas semanas, este sigue siendo un objetivo prioritario.

El equipo se encuentra luchando por mantenerse en los puestos de clasificación a Europa League en LaLiga, pero también tiene en mente la Europa League, donde enfrentará al PAOK, un equipo difícil en la siguiente fase. Si el equipo no avanza en la competición europea o se ve fuera de los puestos de clasificación en LaLiga, la continuidad de Imanol podría estar en riesgo. El club, a pesar de la confianza en su trabajo, no descartaría buscar un nuevo técnico si los resultados no se dan.