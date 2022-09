Incendio en el caso Griezmann: Laporta explota y el Atleti contraataca

El cierre de mercado ha traído consigo un nuevo culebrón por si no hubiera habido ya pocos a lo largo del verano. El Barcelona es de nuevo protagonista, esta vez junto al Atlético de Madrid de un episodio que muchos no vieron venir, pero que, sin embargo, ha terminado por convertirse en un quebradero de cabeza para las dos entidades. El contrato de Griezmann sigue siendo el elemento de la discordia, y es que a raíz de las continuadas suplencias del francés, se ha tenido que asumir la realidad por todas las partes y discutir un tema que se antoja preocupante. Ése no es otro que en sus dos temporadas de cesión, si el delantero disputa más de 45 minutos en el 50% de los partidos los rojiblancos deberán pagar una cláusula de 40 millones, mientras que de lo contrario volvería al Barcelona teniendo éste que hacerse de nuevo cargo del alto salario del ‘8’.

Así las cosas, según cuenta la Cadena COPE, el Barcelona, por medio de Laporta, ha decidido poner el caso en manos de sus servicios jurídicos, intentando dar prueba de que se está actuando de mala fe por parte del Atlético para satisfacer sus propios intereses. Sin embargo, los colchoneros han salido en su defensa argumentando que no hay motivos para pensar en que se esté actuando con premeditación con Griezmann con el objetivo de no pagar dicha cláusula.

Mientras tanto, lo cierto es que todas las partes están condenadas a entenderse con el fin de que todos salgan ganando en este embrollo. De momento, Simeone se ha quitado un peso de encima al aludir que es un caso que involucra a todos y que él solo es un hombre de club. De esta forma, el argentino da a entender que el problema existe quitándose así un peso de encima ante la opinión de muchos de que el francés viene haciendo méritos suficientes para ser titular.

Pero hasta que el entuerto no se solucione la tónica habitual es y seguirá siendo la de ver a Griezmann saltar al campo en el ya famoso minuto 63. Situación que se ha dado en todos los partidos de Liga del Atlético hasta ahora.