El fichaje brilla y Simeone lo sufre: Madrid y Barça elevan la marcha

La jornada 4 deparó un pinchazo del Atlético de Madrid en sus aspiraciones por seguir la estela de Real Madrid y Barcelona en LaLiga. El ‘Cholo’ Simeone avisó en la previa del partido que a todos les está costando ganar sus partidos menos a los dos colosos de la competición, y es por eso que todo tropiezo les está permitiendo abrir aún más distancia en la clasificación. Esta vez, los rojiblancos cosecharon su primer empate de la temporada ante una siempre complicada Real Sociedad, que tuvo en su último fichaje, Umar Sadiq, al jugador estrella del partido tras marcar gol en su debut en el Reale Arena.

El encuentro se desarrolló con el Atlético golpeando primero gracias al tanto de Morata en el minuto 5. A partir de ahí, se vivió un encuentro muy competido donde el árbitro decidía obviar muchas faltas que se producían con el objetivo de no cortar el juego. Todo se decidiría por detalles y fue ahí donde una vez más apareció el VAR para terinar siendo decisivo para los intereses de la Real Sociedad. En dos acciones muy similares en las que parece que el balón golpea en la mano tanto de Joao Félix como de Sadiq, sólo se decidió ir al monitor en la del portugués anulando seguidamente el tanto rojiblanco. El de los donostiarras terminó por subir al marcador estableciendo así el empate a uno en el marcador.

El partido prosiguió con la misma intensidad hasta que en los instantes finales, una acción de peligro del Atlético de Madrid que acabó en gol fue cortada por el árbitro para señalar falta en vez de conceder la ley de la ventaja. La decisión no sería revocada y el encuentro acabaría finalmente en tablas.

Un ejemplo más de que ganar en Primera División es muy difícil a no ser que te llames Real Madrid o Barcelona. Dos equipos que con sus triunfos ponen tierra de por medio en la clasificación con respecto a sus perseguidores, que seguirán teniendo que pelear contra viento y marea para no terminar sufriendo en una Liga que no espera por nadie.