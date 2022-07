Increíble: Florentino le ejecuta del Madrid, Ramos y Varane le temían

Nuevo movimiento en el despacho de Florentino de cara a la confección de la plantilla del Real Madrid para la temporada que viene. Esta vez, se trata de la salida al Cádiz de Víctor Chust, central de 22 años por el que según Jorge Picón en GOAL, ambos clubes han alcanzado un acuerdo. El club gaditano pagará un millón por el 50% de los derechos del jugador, fórmula que permite así al cuadro merengue asegurarse parte de control de los pasos que su canterano pueda dar en un futuro.



La temporada pasada, Víctor Chust ya formó parte de la plantilla del Cádiz, dejando muy buenas sensaciones y un buen recuerdo para la afición. No hay que olvidar, que este joven central llegó a integrarse en la primera plantilla del Real Madrid compitiendo nada menos que con Sergio Ramos y Varane. Dos intocables en el once que sabían que no se podían descuidar ante lo fuerte que venía apretando Chust en ese momento en la cantera blanca. En el Real Madrid lo saben bien, y por eso aún no terminan de desprenderse del todo de un jugador que aún puede acabar explotando sus virtudes.



Quien sí parece haberlas explotado es, Rafa Marín, joven sevillano también central del Castilla que era la prioridad por parte del Cádiz para reforzar su defensa. Sin embargo, la respuesta blanca fue contraria, ya que se espera que el futbolista sea un pilar fundamental en el filial y pueda iniciar la pretemporada con Ancelotti. Así pues, se ha visto truncado el deseo del Cádiz de hacerse con los dos centrales merengues, pero se conforman notablemente con haber cerrado la de Chust para el nuevo proyecto de Sergio.



El verano de todos modos es largo, y se esperan todavía muchas ofertas y cesiones por jugadores de la casa blanca. Una cantera que siempre ha visto salir grandes futbolistas que en contra de su deseo se han visto obligados a salir del Real Madrid. Todo por la política del club de generar ingresos vendiendo a dichos jóvenes talentos para luego si explotan repescarlos pagando de nuevo por sus traspasos.