Increíble: Hazard puede superar lo peor de Kaká y James Rodríguez

Carlo Ancelotti no confía en Eden Hazard y no lo hace porque tiene piezas mejores que el belga. Quizá en un pasado recurrente, el jugador que fue el actual número 7 blanco en el Chelsea sí podría lucharle un puesto a Rodrygo Goes, pero hoy no. Menos aún a Karim Benzema, Fede Valverde y Vinicius Júnior. Por eso y porque el Madrid gana y convence, Hazard lo tiene difícil: debe rendir jugando muy poco, lo cual es complicado. Y eso ya le convierte en una inversión peor que la que supusieron para la casa blanca Kaká y James Rodríguez.

De facto, Hazard tiene peores registros en el Madrid que el brasileño y el colombiano, mucho peores. Evidentemente la desilusión con el internacional con Brasil quizá fue más rotunda y no tanto por haber costado 40 millones menos que Hazard, sino porque venía de ser la estrella del AC Milan, un jugador total que dominó Europa. Las cosas en Madrid se le torcieron pronto y nunca despegó, dejando una imagen muy pobre. Con todo, jugó 129 partidos, anotó 29 goles y dio 33 asistencias.

James Rodríguez fue algo parecido, aunque el cafetero no venía ni mucho menos con tanto cartel y en su primera temporada sí tuvo un papel relevante; después desapareció y sus disputas con Zinedine Zidane terminaron por lapidarle. Su caída en el cómputo general, en su carrera, fue mucho más rápida que la de Kaká y Hazard, los cuales sí han dejado huella en Europa como enormes jugadores al más alto nivel; eso sí, uno en el Milan y el otro el Stamford Bridge. Pese a ello, James también mejora como madridista los números del belga, con mucha diferencia: en 125 partidos metió 37 goles y dio 42 asistencias.

Si dejamos a un lado el Hazard del Chelsea, hablamos de un jugador desastroso. Y si ya lo comparamos con la inversión realizada por el Real Madrid, entonces es ya, de hecho, el peor fichaje en la historia del club. Sin paliativos. Nunca se invirtió (y se invierte, ya que sigue siendo el mejor pagado de la plantilla) tanto dinero por tan poco rendimiento. El 7, en cuatro temporadas, ha jugado solo 71 partidos, donde ha hecho 7 goles y ha dado 9 asistencias. Hablamos de 115 millones de gasto oficial hace cuatro campañas por las que el Madrid solo ha obtenido pérdidas. Una ruina; una que no hace sino crecer. Y le queda otra temporada más además de esta.