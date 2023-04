Increíble, se acerca el reencuentro entre Casemiro y Carlo Ancelotti: en mayo, en Brasil alucinan

Algo se está moviendo en torno a Carlo Ancelotti que quizá no guste al mismo entrenador italiano y a sus más acérrimos seguidores. Por un lado, sus detractores han caído con todo el peso de la oportunidad sobre su derrota en Girona, un desliz importante, pero nada más que eso, un desliz. Unido a ello, se le recuerda y presiona que más allá de llegar al tramo final de temporada con dos títulos en el bolsillo y la posibilidad de ganar otra Champions League, en el Madrid solo vale la consecución, no la presencia, lo que le acerca a Casemiro y Brasil.

Desde la canarinha son optimistas… por algo

Para pulsar el estado de Ancelotti en el Madrid hay que, lógicamente, seguir el día a día del equipo y el modus operandi de Florentino Pérez, pero a la vez girar la cabeza rumbo al Etihad Stadium, donde asoma un rival colosal, que es este Manchester City de Pep Guardiola, el cual con Haaland parece invulnerable, siendo el obstáculo de los blancos en su camino a la decimoquinta Champions League, pero también el billete a la continuidad para Ancelotti. También hay que poner atención a Brasil, que es quien le tienta con su futuro.

Ednaldo Rodrgues, presidente de la Federación Brasileña de Fútbol comentó en su país natal que la situación de Ancelotti es provechosa para los intereses de la pentacampeona: “la situación avanza. Estamos tratando de tener una posición más clara antes del 25 de mayo, fecha fijada para las próximas convocatorias de la selección”, dijo según Goal. Como ven, sin confirmarse que este todopoderoso City haya ganado al Madrid, a Carletto ya se le coloca fuera del banquillo del Bernabéu. Y eso será por algo.

No nos olvidemos en este asunto de dos cosas: la primera de todo es que Florentino no buscó a Carletto entre sus primeras opciones, sino como solución de emergencia entre unas cuantas largas. Además, el club merengue es claro: solo hay continuidad con título, donde LaLiga y sobre todo la Champions League son clave. Dicho eso, desde muchos focos no se ve al Madrid con opciones ante el City, lo que equivaldría a poner contra la espada y la pared a Carletto; en tal caso, Brasil sí sería la salida natural a su despido en Madrid, lo que le pondría a los mandos de jugadores como Vinicius o Rodrygo, pero también Neymar Júnior y Casemiro.