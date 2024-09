Inédito, el plan de Ancelotti en Anoeta es revolucionario: entra el impensable y se caen 2 fijos

Si nada se tuerce en las próximas horas y si Carlo Ancelotti no se desmarca asumiendo un riesgo enorme con algunos de sus futbolistas tocados lo más normal es que la auténtica revolución sea puesta en marcha en el Reale Arena (Anoeta), ante la Real Sociedad, lo que incluye meter al impensable en el once, descartar a dos fijos del mismo y darle la batuta de juego a un triunvirato tan inédito como creativo.

El recuperado

Uno de los puntos positivos y más que tranquilizantes para el míster de Reggiolo de cara al choque de San Sebastián (este sábado, 21.00, hora española) lo pone Eder Militao, el central brasileño que se cayó de la convocatoria con Brasil y que sin embargo parece que llegará sin percances el duelo, lo que envía a Mendy y Dani Carvajal a las bandas y da la doble función en la zaga a Rüdiger y el sudamericano; es decir, los cuatro defensas titulares jugarán.

Dos dudas que suenan a descartes

La gran revolución, no obstante, no esta en la defensa, sino en la zona de creación, y es que más que probablemente Jude Bellingham no llegará al duelo y desde luego tiene muy difícil ser titular en él, mientras que lo de Aurelian Tchouameni aún pinta peor, de modo que Carletto puede formar en la medular con Fede Valverde, Luka Modric y Arda Güler, toda vez que ninguno de los tres tiene vocación defensiva y tendrán que ayudarse en la misma, a la par que generan juego para el equipo y su franja de ataque.

Sin Brahim

Precisamente por la necesidad de situar tres organizadores para dar más fortaleza a la sala de máquinas, Brahim Díaz es el que tiene menos papeletas para ser titular dada su profunda vocación ofensiva. Así, lo normal es que al charrúa, el croata y al turco les acompañe el tridente clásico esta temporada, con Vini Jr., Rodrygo Goes y Kylian Mbappé.