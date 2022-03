Informe Bernabéu: Florentino ya conoce las intenciones de Haaland

De sobra es conocido que Erling Haaland es uno de los futbolistas que más ajetreo está ocasionando en las oficinas de los mejores clubs de Europa ya que su salida del Borussia Dortmund parece ser un hecho irrevocable y el equipo que se haga con él el próximo verano tendrá un delantero top mundial para las próximas campañas, algo que avala el interés de Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City y Bayern Múnich en pescar el killer escandinavo.

No obstante, los últimos informes acerca de esto han destapado que blancos y citizens son los que cuentan con más papeletas para hacerse con los servicios del jugador. Haaland quiere dar el próximo verano el salto de calidad definitivo en su carrera que le brinde la oportunidad de pelear por los títulos más laureados de Europa y por ello su decisión tiene en vilo tanto a las altas esferas de ambos clubs como a los seguidores de estos.

No obstante, de forma indirecta el delantero ha protagonizado en las últimas horas un contratiempo para el Real Madrid. Fuentes cercanas al futbolista han afirmado que, si Haaland no ficha por el conjunto blanco este verano, no lo hará nunca. En las últimas semanas ha sonado con fuerza una supuesta idea del delantero de poner rumbo al Manchester City en verano y, tras tres temporadas en el Etihad, desembarcar en Concha Espina. Sin embargo, este plan ha sufrido un viraje aterrador para el proyecto blanco ya que Haaland parece estar decidido a sellar un nuevo vínculo de larga duración el próxima, algo que podría destripar el deseo de Florentino de cerrar el fichaje de Haaland al cabo de varias temporadas.

Eso sí, este anuncio también deja una lectura positiva en Chamartín ya que el presidente ahora se sentirá aún más motivado para realizar una oferta por el jugador el próximo verano sin esperar a que Manchester City, Barça, Bayern se adelanten a su gran deseo. Además, lo vivido en El Clásico avala la urgencia del mandatario blanco por asestar un golpe de autoridad en el mercado europeo y evitar debacles como la presenciada anoche en el feudo merengue.