Guardiola, vencedor: “sí” de Haaland al City, pero con esta condición

Erling Haaland está siendo uno de los protagonistas de las últimas semanas por la incertidumbre provocada por su decisión de futuro. El futbolista noruego del Borussia Dortmund ya ha vaticinado su adiós al conjunto amarillo al finalizar el curso y solamente queda por conocer cuál será el club que festeje su llegada el próximo verano, si Real Madrid o Manchester City. No obstante, aunque los blancos parecían -hasta hace escasas horas- liderar la carrera por el futbolista, la puja ha sufrido un giro drástico tras la oferta presentada por el conjunto inglés al ariete de 21 años: 500.000 libras a la semana, o lo que es lo mismo, un salario anual de 25 millones.

Esta propuesta del City está siendo valorada detenidamente estos días tanto por el futbolista como por su agente, Mino Raiola, que juega un papel de lo más elemental en el futuro del crack. No obstante, esta es solo la primera de las grandes novedades que se han producido respecto al futuro del jugador esta semana ya que, según los avances de 90min, Haaland solamente estaría dispuesto a aceptar esta oferta y brindar a Pep Guardiola un motivo de felicidad incluyendo una cláusula de lo más especial en el contrato: ser el dueño de su destino.

A colación de estos informes, el noruego quiere tener la capacidad para decidir su destino en cualquier momento a lo largo de su vinculación con el Manchester City sin que los de Guardiola puedan interferir en su deseo, con el Real Madrid como gran amenaza para el actual líder de la Premier League dado que los blancos aún no han desistido de su deseo de cerrar el fichaje del todavía jugador del Borussia Dortmund.

The Sun ha revelado que la intención del futbolista es mantener una cantidad concreta por la que poder cambiar de club en el caso de que su nuevo destino estuviera dispuesto a abonar semejante cifra. Es cierto que la Premier no es propensa a incluir cláusula de liberación en el contrato de los jugadores, pero todo hace indicar que, si el City quiere tener el “sí” definitivo de Haaland en las próximas semanas, deberá acceder a esta petición particular del protagonista.