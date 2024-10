Intocable como Pedri y Gavi, Hansi Flick exige su firma, pero Deco ya teme lo peor: adiós a los 70M

Después de un comienzo de lo más optimista para la nueva era del Barça con Hansi Flick, desde las oficinas del Camp Nou están listos para dar el pistoletazo de salida a las negociaciones para renovar a varios de sus jugadores más importantes. En este sentido, desde la dirección técnica, Hansi Flick considera imprescindibles tanto a Gavi como a Pedri como a Araujo, los cuales finalizan su contrato en 2026, hecho que pone al Barcelona en situación de riesgo, pues si no renuevan, su salida a coste cero sería inevitable.

Si bien parece que tanto Gavi como Pedri están más que abiertos a llegar fácilmente a un acuerdo con el Barça, la situación con Araujo es más preocupante. Y es que según informa Mundo Deportivo, hay cierto temor dentro de la entidad blaugrana respecto del charrúa, que ya estuvo tentado de salir al Bayern de Múnich y ahora su renovación no será ni sencilla ni barata.

Ante esta situación ya han saltado las primeras alarmas, ya que según el citado medio, todavía no ha habido respuesta alguna por parte de los representantes de un Ronald Araujo que, si no renueva podría acabar saliendo gratis después de haber estado cerca de dejar unos 70 millones de euros en caso de haber sido vendido este verano.

Hansi Flick pide un esfuerzo extra

Pese a que hasta ahora no ha habido grandes problemas en materia defensiva, la realidad es que Ronald Araujo es el perfil de central perfecto para lo que necesita el fútbol de Hansi Flick. Pues, con una defensa tan adelantada como la que plantea el técnico alemán, contar con un velocista como Araujo es una ventaja monumental, pues el uruguayo supone una red de seguridad que ahora mismo no existe con Íñigo y Cubarsí, que no destacan por ser rápidos a campo abierto.

Así pues, mientras que las renovaciones de Gavi y Pedri despiertan el optimismo culé, a Deco le comienzan a entrar las dudas con la firma de Ronald Araujo, cuyo futuro en el Barça está más en el aire que nunca, pues ya no se trata solamente de su continuidad, sino de ingresar, o no, un traspaso de 70 millones de euros.