Ira absoluta de Laporta y Deco: filtrado el informe del Barça con Kimmich y Haaland, es terrible

El FC Barcelona quizá no esté tan mal como parece, pero esa percepción solo puede ser contrastada desde el plano deportivo y siempre y cuando lleguen los éxitos, el primero ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España (domingo, 20.00, hora española), porque en el plano económico el drama es grande, y sobre él se ha construido un relato que ahora ve la luz y que Xavi Hernández intuía; con todo, a Laporta y Deco no les hace gracia tanta franqueza.

El deseado por todos y el anhelado por el míster culé

Si a Xavi le hubieran preguntado el pasado verano qué jugador quería para su equipo dentro de las posibilidades más o menos asequibles del mercado, sin duda habría elegido al que no llegó y, según un informe del que se hacen eco fuentes como Sport o Bavarian Football, que no lo hará: Joshua Kimmich. El futbolista del Bayern de Múnich, precisamente ahora más a tiro que nunca por sus enfrentamientos con la directiva del club alemán, porque acaba contrato en junio de 2025 y por el interés de equipos como el Manchester City, el Paris Saint-Germain y el Manchester United, está fuera de las posibilidades económicas blaugranas.

El medio catalán asegura que sí es cierto que Kimmich no solo estuvo en la agenda del Barça, sino que ocupó, como les hemos contado, posiciones de anhelo muy elevadas, ya que para Xavi era de lo mejor posible en una demarcación que necesitaba el equipo. En lugar de él llegaron a la ciudad condal Oriol Romeu, que ha decepcionado, e Ilkay Gundogan, que es muchas cosas pero no un mediocentro organizador de corte defensivo. Pero ya no más, el Barça, con Laporta y Deco al frente, desestima internamente el fichaje del internacional germano por el coste del mismo.

Y quizá peor es la situación que se deriva de la negativa azulgrana al medio del Bayern con otro crack de talla mundial y al que el Barça, como otros grandes de Europa, veía en el camino de escuchar ofertas a partir del próximo verano: Erling Haaland. Con el noruego -aunque es poco probable que salga en junio del Etihad, es cierto que desde ese momento su manida cláusula estará operativa- al Barça le pasa lo mismo o peor que con Kimmich: su fichaje exige un desembolso masivo, que en el caso del escandinavo no bajará de los 180 millones de euros, y eso es algo que el Barça no puede afrontar ni en una ni en dos temporadas. Por tanto, cerrojazo a los dos.

Con todo, este hecho, que era deducible, no querían filtrarlo con tanta vehemencia desde la entidad culé; no en vano, como con Leo Messi en su día, Bernardo Silva o incluso recientemente con Florian Wirtz o Kylian Mbappé preferían mantener la esperanza abierta.