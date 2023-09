Irritación por el primer sacrificio en el Barça: Yamal, Raphinha, Ferran y un indiscutible ¿Por qué?

El FC Barcelona es ahora mismo uno de los tres o cuatro equipos más en forma del mundo. Basta ver sus holgadas goleadas a Betis y Royal Antwerp, ambas marcando cinco tantos y sin recibir goles, para darse cuenta que la calidad de un aplantilla enorme y con multitud de aplicaciones posibles está dando sus frutos, pero, claro, ese deseo de Xavi por tener un grupo de tanta clase presenta problemas cuando todos coinciden, y si no que se lo digan a Yamal, Raphinha, Ferran y a un hasta el momento indiscutible.

Quien no rota en ataque, quizá por su particulares características, es Robert Lewandowski, pero ahora también parece poco probable que lo vaya a hacer un João Félix en estado de gracia, pero aunque lo haga llegará el momento en que los cracks del Barça coincidan y eso ya supone un problema ante el Celta de Vigo en LaLiga, donde uno de los grandes indiscutibles ya se ve discutido por la llegada de los nuevos fichajes y otro aún más clave para Xavi. Un lío.

Antes de pasar a hablar del overbooking en ataque, este fin de semana Xavi ya tiene un problema con su alineación ante la recuperación de un fijo, como es Ronald Araujo. El charrúa ha de jugar sí o sí más pronto o más tarde, y en los choques de vértigo su puesto se lo quita a un indiscutible hasta la fecha, un Andreas Christensen que deberá dejar su plaza al sudamericano y Jules Koundé, que a su vez quiere jugar de central y no puede hacerlo en la banda si está en ella un João Cancelo que parece inamovible. Más lío.

🔥 João Cancelo, Raphinha, Gavi & Félix just chilling 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/LU7gq31e7y — 🐐🇵🇹 (@joaofelixismo) September 20, 2023

Este problema en defensa, que, a la vez, toca a Sergi Roberto, se acrecienta en las líneas más adelantadas. De momento, Xavi, que todavía no tiene en sus filas a Pedri, juega entre Oriol Romeu y Gundogan, ya que Frenkie de Jong es fijo, para dar entrada a Gavi y que ello no repercuta en el tridente de ataque, donde el polaco y el luso parecen indiscutibles. Así las cosas, aún antes de la vuelta del canario, Yamal, Raphinha, Fermín, Gavi y Ferran pugnan por un puesto, que aún con rotaciones y si no hay lesiones deja pocos minutos para algunos de ellos.