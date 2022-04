Isco acaba contrato con el Real Madrid y su futuro está en LaLiga

Ahora que el nombre de Manuel Pellegrini está de moda gracias a su primer título en España, la Copa del Rey conseguida este sábado con el Real Betis, es inevitable acordarse de Isco Alarcón

El centrocampista andaluz llegó al Real Madrid en 2013 procedente del Málaga. Isco venía de hacer una gran temporada con el equipo de su tierra, dirigido por aquel entonces por el 'ingeniero' Pellegrini. Ambos son recordados por alcanzar la semifinal de la Champions en 2013, una semifinal de la que el conjunto costasoleño fue apeado por un gol en fuera de juego del Borussia Dortmund en el minuto 92 de partido.

Después de una temporada sin pena ni gloria para Isco en la capital, el técnico chileno parece dispuesto a darle una segunda oportunidad en el Betis, tal y como apunta el diario Marca. Este no es él único jugador madridista que quieren los verdiblancos. Por todos es sabido el interés de los heliopolitanos en el regreso de Dani Ceballos.

Lo cierto es que el otro equipo de la capital hispalense, el Sevilla F.C., siempre ha sido el mejor colocado para hacerse con los servicios de Isco, que acaba contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio. Julen Lopetegui y 'Monchi' no han tenido reparos en declararse admiradores del juego del malagueño en más de una ocasión, un futbolista que les "gusta mucho", han llegado a decir públicamente. Pese al interés de equipos de la Premier League y la Serie A, Isco no quiere salir de España y esta no ha sido la primera vez que el Sevilla se ha interesado por él, aunque nunca lo ha tenido tan cerca.

Se da la circunstancia que el interés del Betis en el malagueño se ha hecho público pocas horas después de que Isco mandase un mensaje en redes al capitán verdiblanco por conseguir la victoria en la Copa del Rey.

Isco tan solo ha jugado 358 minutos esta temporada divididos en 12 partidos de liga y tres de Copa, siendo titular solo en tres ocasiones este curso. Precisamente un ex del Betis como Fabián Ruiz es uno de los nombres que suenan para suplir a Isco en el Santiago Bernabéu.

Su salida de la ‘casa blanca’ es inminente y todo hace indicar que Betis y Sevilla disputarán un derbi que no esperaban para hacerse con los servicios del centrocampista andaluz.