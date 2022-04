Ganador de la Copa con el Betis, libre en junio y camino de Turquía

El Real Betis Balompié conquistó este sábado su tercera Copa del Rey, lo logró tras vencer 5-4 en los penaltis al Valencia CF, en un partido que acabó con empate a uno en el marcador. Una copa que sabe especial a los verdiblancos por haberla conseguido en su ciudad, Sevilla, en el estadio Olímpico de La Cartuja, 17 años después de levantar su anterior trofeo, también una Copa del Rey.

El entrenador chileno Manuel Pellegrini, de 68 años, consiguió ayer su primer título en el fútbol español. El 'ingeniero' llegó a Sevilla en verano de 2020, temporada en la que el Betis acabó sexto la Liga, volviendo a jugar competición europea. En el presente curso, el segundo del chileno, los verdiblancos han ganado la mencionada Copa del Rey y están peleando por meterse entre los cuatro primeros en liga, lo que les clasificaría para la Liga de Campeones. Pellegrini ha conseguido conjuntar un equipo que juega bien al fútbol y que está dando resultados, en el que además tiene involucrada a toda la plantilla con unas rotaciones que han sido constantes toda la temporada.

Lo que está haciendo el Betis no está pasando desapercibido. Ya contamos en Don Balón que dos de los grandes equipos de la Liga Santander están muy pendientes de Álex Moreno, aunque son varios los jugadores observados por equipos de toda Europa para un posible traspaso.

Varios jugadores verdiblancos concluyen su vinculación con el Betis a final de la presente temporada. Es el caso de Wilian José y Héctor Bellerín, ambos cedidos y que habrá que esperar para ver si el club consigue quedárselos en propiedad. También finaliza contrato Víctor Camarasa. El mediocentro, lastrado por las lesiones, no va a continuar en la entidad andaluza. Lo mismo ocurre con el portero Joel Robles, quien aún no ha renovado. El caso más sonado es el del capitán, Joaquín Sánchez. A sus 41 años, el del Puerto de Santa María todavía no ha anunciado nada sobre su futuro.

Uno de los futbolistas béticos que tiene cartel fuera y dentro de España, debido en gran parte a su situación contractual, es Cristián Tello. El extremo catalán, que marcó unos de los penaltis de la tanda que le dio la Copa al Betis, finaliza contrato el próximo 30 de junio y todo hace indicar que el conjunto verdiblanco no le ofrecerá la renovación.

Tello, de 30 años de edad, ha disputado 32 partidos esta temporada, solo 10 como titular, marcando cinco goles y dando tres asistencias. Pellegrini ha estado usando al jugador como revulsivo, dentro de las frecuentes rotaciones mencionadas anteriormente, pero el catalán sabe que aún le quedan un par de años al máximo nivel y quiere ser protagonista.

Según indican medios turcos, el Trabzonspor parece el equipo mejor colocado para hacerse con los servicios del bético, club que jugará la Champions League la próxima temporada y con el que seguro Tello espera enfrentarse en dicha competición al Betis, señal de que los verdiblancos habrán conseguido el objetivo en las cinco jornadas que faltan.