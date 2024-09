James Rodríguez divide al Rayo Vallecano: insultos y críticas sobre el DT; en Real Madrid no ocurría

La Copa América pasada tuvo como campeón por segunda vez consecutiva a Argentina de Lionel Messi y compañía, pero el que se llevó los laureles por ser el mejor jugador de la competición fue James Rodríguez. El colombiano hizo su mejor campeonato a nivel de selección y de pronto su carrera volvió a la luz. Ya ultimando algunos detalles para salir de Sao Paulo, el ex Real Madrid tenía todo prefiero para poner vuelta al Viejo Continente para aprovechar el momento.

Tras semanas de rumores y meras especulaciones, James fichó por el Rayo Vallecano, que esperaba con ansias la hora de su debut. Sin embargo, la temporada para el cafetalero no empezó de la mejor forma, apenas sumó algunos minutos y las críticas contra el entrenador empezaron a llegar. El técnico, sin pensarlo dos veces, se refirió a la actualidad de Rodríguez y lo que piensa sobre los insultos en su contra por no darle mayor protagonismo al volante polifuncional.

Los pocos minutos de James

Cuando James Rodríguez jugó por primera vez en LaLiga representando al Real Madrid, terminó su aventura con 37 goles en 125 partidos. Ahora, la cosa es distinta, vuelve después de un buen tiempo a la élite del fútbol y, pese a su destreza en la Copa América, adaptarse al nivel demanda todo un reto. En el presente curso con el Rayo Vallecano, sumó 10 minutos ante Osasuna y 20 contra Atlético Madrid.

La justificación del entrenador

Las críticas no tardaron en llegar hacia el técnico Iñigo Pérez, con insultos de por medio si no fuera para menos. Los fanáticos no estuvieron contentos con los escasos minutos para el colombiano, a lo que el técnico dejó la siguiente reflexión: “Hoy creía que los jugadores que han entrado eran de otras características para poder sostener un partido que lo estábamos sujetando a pinzas”.

La afición está dividida

El estratega afirmó que acepta los insultos si las decisiones que toma no son aprobadas por la afición, aunque esta misma mostró su descontento entre sí. Una parte de los fanáticos del Rayo Vallecano está de acuerdo con el DT, reaccionando a que James debe ganarse su puesto a pulso, mientras que la otra facción lo considera una falta de respeto para con el nacido en Cúcuta.