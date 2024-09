James Rodríguez lo hace: supera a Julián Álvarez y se sienta en la mesa de Mbappé y Lamine Yamal

Ya se lo hizo a Julián Álvarez y toda Argentina hace días y ahora espera dar un golpe sobre la mesa de LaLiga EA Sports, a la que vuelve y lo hace arrancando parte del foco que siempre está fijo en dos estrellas de talla mundial (y nominados al Balón de Oro), como son la figura del Real Madrid, Kylian Mbappé, y la del Barça, Lamine Yamal. Pero James Rodríguez se lo ha ganado con su excelente estado de forma.

Una linda tarde 🇨🇴 pic.twitter.com/c5hqkxDawe — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 11, 2024

De Colombia a España

Vallecas vive este lunes (día 16, 21.00, hora española) una quinta jornada muy especial, una en la que uno de los talentos más importantes de Latinoamérica trata de reconducir su carrera al más alto nivel y lejos de la estrella que lo ilumina con Colombia, de la que es capitán y figura. Y es que se espera que James, que no ha sido presentado y apenas sí ha podio sumar horas de entrenamiento en el Rayo, debute.

Máxima expectación, de crack mundial

Lo haría frente a Osasuna y la expectación es máxima, y no solo en Vallecas, también en la liga y parte de Sudamérica, donde James es profeta. Mientras, en Madrid, en el barrio madrileño, esperan que Íñigo Pérez, míster del equipo rayista, termine rendido al ex jugador merengue, como Claudio Ranieri en Mónaco, quien terminó elogiando la zurda y calidad del de Cúcuta. “Nada más llegar vi que era maravilloso. Mis ojos no mintieron. Tuvo que trabajar para encajar en el once, pero acabó jugando todos los partidos”, decía de él el preparador italiano.

Debut

Por tanto, el Rayo, James y LaLiga esperan que esta vez salga cara, que la estrella americana brille con la misma intensidad que lo hace con su país, que se reencuentre en la competición hispana con su mejor versión, de la que disfrutaron poco pero intenso en el Bernabéu, y que, en definitiva, el equipo de la capital de España halle su faro.

LaLiga ha apostado esta temporada por jugones como Julián Álvarez, Mbappé o el mismo Yamal, cracks que se sientan en una mesa en la que por calidad puede tener silla reservada el colombiano. Veremos.