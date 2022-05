James Rodríguez se olvida del Atlético de Madrid y piensa en Beckham

Hace no mucho informamos en Don Balón del interés de James Rodríguez de volver al fútbol europeo, bien a la Liga Santander o bien a la Premier League. El Atlético de Madrid, quien ya se interesó en el pasado por el colombiano, era una de las opciones que el futbolista 'cafetero' pidió a su representante, Jorge Mendes, que intentase activar. Con el paso de los días su regreso a un equipo de primer nivel se fue enfriando y ahora David Beckham está dispuesto a sacarlo del Al-Rayyan qatarí.

El diario británico The Sun informa que el ex del Real Madrid y estrella del Manchester United, ahora propietario del Inter de Miami de la Major League Soccer estadounidense, le ha ofrecido un contrato al colombiano.

Según el rotativo inglés, Beckham le ha hecho una oferta a James de ocho millones de euros al año, un salario por encima del de Gonzalo Higuaín, la estrella actual del equipo de Miami, club que no ha empezado muy bien la temporada.

A sus 30 años de edad, James Rodríguez se ha cansado de la vida en Qatar y quiere cambiar de aires, de hecho está pasando unos días en Estados Unidos de vacaciones para recuperarse de una lesión, donde se le ha podido ver precisamente por Miami, además de disfrutar de algún que otro encuentro de la NBA.

El próximo mercado de fichajes en la MLS se inicia el próximo siete de julio, pero Mendes tendrá que convencer a los qataríes para que dejen salir al colombiano, ya que este tiene contrato con el Al-Rayyan hasta 2024.

El fútbol americano, 'soccer', como allí lo llaman, parece la única alternativa para James Rodríguez, ya que su agente ha intentado colocarlo en el West Ham inglés o el fútbol turco, pero el interés por el colombiano, que además tienen un sueldo alto, es nulo.

A James le quedará por tanto una espinita clavada con el Atlético de Madrid, ya que en sus tiempos como jugador del Bayern aseguró que "me fui del Bayern porque ya lo tenía todo arreglado con el Atlético, pero al final el Madrid no me dejó ir".