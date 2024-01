Joan Laporta da la peor noticia a Xavi: no llegará el crack para echar a Oriol Romeu del Barça

Llega el mercado de fichajes y como siempre, llegan los rumores y las oportunidades de mercado para el Barça. En este caso, el tema está con la llegada de un mediocentro capaz de hacer olvidar el fracaso de Oriol Romeu como relevo de Sergio Busquets, un fichaje improvisado en verano, que ha demostrado ser un completo fracaso, pues Xavi ya no cuenta para nada con el pivote catalán, que pese a una actitud envidiable, sus capacidades con el balón lo han dejado fuera de la ecuación de su técnico, que no ve un futuro con Romeu en el equipo.

Ofrecimiento imposible de Guardiola

Como ya os contamos en Don Balón, hace unos días a las oficinas del Camp Nou llegó a sonar el nombre de Kalvin Phillips, el cual está viviendo algo similar a lo Romeu en Barcelona en el Manchester City. En este sentido, la directiva culé, con Joan Laporta al frente, llegó a considerar la incorporación del inglés como opción desesperada para la posición de pivote. Sin embargo, la realidad es que la precaria economía culé no hace sino hacer imposible que la llegada del inglés sea una realidad.

Además, la competencia con clubes como Newcastle o West Ham encarece todavía más la posible operación de un Kalvin Phillips que no será nada barato. Y es que, como ya es bien sabido, los jugadores ingleses están especialmente cotizados en la Premier League, en especial siendo del Manchester City.

Xavi, sin más de lo que ya tiene

Con la noticia de que no va a poder fichar en este mes de enero, Xavi ya tiene asumido que no va a poder cambiar la cara de un centro del campo que necesita cambios muy importantes, pues el hecho de no contar con un mediocentro defensivo natural y, con la baja de Gavi, la medular culé queda muy mermada de cara a la segunda mitad de la temporada, donde el Barça apenas dispondrá de cinco jugadores fiables para cuatro puestos, hecho que complica especialmente la vida a Xavi, que ve como Pedri, De Jong, Gündogan, Fermín y Sergi Roberto son sus únicos centrocampistas hasta el mes de junio. Se avecinan meses complicados en can Barça.