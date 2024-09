Joan Laporta ya le plantea otro contrato, es el nuevo socio de Cubarsí y seguiría en el Camp Nou

Una de las noticias de este comienzo de temporada en can Barça, ha sido la titularidad de Íñigo Martínez como compañero de Pau Cubarsí en la posición de central. El que fuera jugador del Athletic Club de Bilbao llegó al FC Barcelona con la idea de reforzar la plantilla a través de su veteranía y capacidad para liderar una defensa que, pese a tener mucho talento, todavía está muy verde como para competir con seriedad por todo. Todo ello ha llevado a Joan Laporta a plantearse la renovación del español, dado su buen rendimiento en este comienzo de curso.

La realidad es que las cualidades de Íñigo han encajado a la perfección con lo que Hansi Flick quiere en el flanco izquierdo de la defensa culé, donde además de valorar muy bien todo lo mencionado anteriormente, Flick ve muy valioso el hecho de que Íñigo sea zurdo, lo que le permite tener una salida de balón sustancialmente más limpia de lo que la tendría con dos centrales diestros en el mismo once.

Además, como ya ha informado Mundo Deportivo, la continuidad de Íñigo para, como mínimo, un año más, parece algo más que garantizada, pues dada su importancia en este comienzo de curso, parece muy probable que juegue el 60% de los partidos estando 45 minutos o más sobre el césped.

Pese a ser el nombre menos ilusionante de los centrales en nómina, la realidad es que Íñigo se ha consagrado como un valor seguro para Hansi Flick, que, pese a ver limitaciones en el juego del español, en especial su falta de velocidad y de contundencia en ciertos momentos, tiene en el ex del Athletic a una pieza que, tenga a quien tenga a su lado, siempre va a funcionar bien.

Y es que, aunque con el regreso de Araujo, el vasco vaya a tener menos peso en el once, no apunta a ser un jugador olvidado, pues con Koundé ocupado siendo lateral diestro y Christensen lesionado, solamente habrá tres centrales en nómina del primer equipo, lo que da un amplio margen para que Íñigo pueda jugar con asiduidad pese a no ser un titular indiscutible.