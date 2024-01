Joan Laporta ya teme el último ‘regalo’ de Xavi Hernández: 120M en juego y Simeone será su verdugo

Con la reciente derrota del Barcelona a manos del Villarreal, se han encendido todas las alarmas en las oficinas del Camp Nou. Y es que, pese al ya anunciado adiós de Xavi Hernández al final de la presente temporada, podría acarrear una crisis más que grande en el conjunto blaugrana, que más allá de tener que buscar un nuevo entrenador y pensar en fichajes para dar un vuelco a su plantilla, también deberán hacer frente a la posición en la que los blaugranas acaben esta temporada. Pues, si llegan a quedar fuera de las posiciones de Champions League, el drama puede ser monumental en can Barça.

Simeone y Valverde pueden destruir la economía blaugrana

Clasificar o no para la Liga de Campeones supone un impulso económico monumental para el Barça. En este sentido, según ha desvelado AS, el Barcelona ha presupuestado cerca de 120M de euros derivados del hecho de clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones. En este sentido, si Xavi no es capaz de enderezar el rumbo de los suyos en esta recta final de temporada y acaba por debajo de la cuarta posición, algo más que factible, visto lo visto con los culés, podría dar una estocada muy dura a la directiva de Joan Laporta.

Y es que, si de por sí, las finanzas del Barça no están capacitadas para hacer frente a ningún fichaje, por barato que sea, si se le suma una reducción de ingresos por un valor de 120 millones de euros, la situación puede acabar siendo absolutamente dramática.

En lo deportivo, con su reciente derrota ante el Villarreal, el conjunto entrenado por Xavi Hernández, ya se encuentra en la cuarta posición, con una ventaja de apenas dos puntos sobre un Athletic Club que va como un tiro y encara con fuerza esta segunda vuelta. Por otro lado, el Atlético de Madrid de Diego Simeone sigue con su proceso de mejora continua que los lleva a estar muy seguros de ellos mismos en esta segunda vuelta de LaLiga.

Así pues, sigue creciendo la preocupación por el devenir de la temporada en can Barça, donde no parece haber un final a este proceso de caída libre en el que está sumido el equipo de Xavi.