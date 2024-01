Deco no esperaba esto en verano: Cancelo y Joao Félix se quedan cortos y Xavi ya teme el peor final

Con los fichajes de Oriol Romeu, Ilkay Gündogan, Joao Cancelo y Joao Félix a lo largo del mercado de verano, todo apuntaba a que el Barça se había reforzado bien, tanto en cantidad como en calidad de futbolistas para afrontar una temporada en la que se está demostrando que dichos traspasos ni fueron tantos ni fueron tan buenos. Y es que, ya en enero, parece evidente que si no fuera por la imposibilidad de fichar, tanto Xavi como Deco ya habrían acudido al mercado para solucionar los problemas ocasionados por las lesiones y la falta de talento en ciertas demarcaciones.

Balde, el último en crear la emergencia

Pocos hubieran esperado al comienzo del curso que se juntaran tantas desgracias en el Barça. Todo comenzó con el inicio de la debacle goleadora de Robert Lewandowski, la cual no fue paliada por la llegada de un Vitor Roque que no ha sido capaz de aportar nada distinto a lo que ya había en este Barça.

Posteriormente, la baja indefinida de Gavi, la cual se juntó con las constantes lesiones de Pedri, provocó una constante falta de efectivos de primer nivel en una medular donde Gündogan no ha sido suficiente como para solventar los mil defectos que hay en una línea donde fuera de los cuatro intocables, no hay nadie capaz de dar el do de pecho cuando se le requiere. Ni falta hace, hablar de Oriol Romeu, que ni está ni se le espera en los planes de Xavi.

Finalmente, la baja que puede llegar a ser de hasta cuatro meses de Alejandro Balde ha acabado de echar por tierra todos los planes que pudiera tener Xavi con su defensa, la cual ha quedado ostensiblemente mermada con la baja del único lateral zurdo natural de la plantilla, un Alejandro Balde, que por mala temporada que estuviera haciendo, era un jugador muy importante para alternarse con un Joao Cancelo que apenas va recuperándose de su lesión.

Así pues, pésimas noticias para Xavi, que ve como las expectativas de Deco con los fichajes de verano están muy lejos de ser cumplidas y con las constantes lesiones, el final de esta temporada puede acabar siendo un completo desastre para los intereses blaugranas, que, sin la Copa del Rey, saben que deben dar lo mejor tanto en liga como en Champions League.