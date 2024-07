João Félix da al Atleti la llave contra City y Barça por el 10 de La Roja: para Pedri y Rodri, clave

Cuando el río suena, agua lleva, y, como tal, la salida de Dani Olmo del RB Leipzig puede baremarse en función de los movimientos de su equipo, que tantea ya una posibilidad a la que según qué fuentes dan muy cercana al conjunto alemán. O lo que es lo mismo, el equipo germano estaría ya dando por perdido al internacional con la Selección Española de Fútbol, un jugador clave si le preguntaran a Pedri y Rodri, y por ello habrían buscado un remplazo con prontitud.

Un jugador joven, de mucho talento, como piedra de toque

Lo dicho, sirva de síntoma en la salida de Dani Olmo del club de la Bundesliga el hecho de que Francisco Conceição, jugador de 21 años del Oporto, está muy cerca del equipo de la bebida energética, y esta información, como apuntan entre otros el diario AS tiene que ver con la más o menos inminente salida del catalán de su actual equipo. Aclarado esto, resta saber a dónde irá el número 10 de España.

En tres lugares

En mayor o menor medida, Manchester City, FC Barcelona y Atlético de Madrid son los equipos que más cerca están de Olmo, lo que revela que son las tres vías que más interesan al jugador. En este sentido, sí hay gradaciones, que son las que modula el mismo jugador. En primer lugar y si se dieran las condiciones propicias para el Leipzig y el futbolista, el canterano del Barça preferiría la vía culé, sin embargo todo hace indicar que el suyo es el plan B a Nico Williams, y eso no solo no gusta a Olmo, sino que posiblemente haga llegar tarde al Barça en esta fiesta, lo que imposibilitaría que Pedri compartiera espacio con el canterano culé.

Dicho lo cual, es el City quien más cerca está del jugador, aunque no lo tiene hecho. Para empezar, Olmo iba a ser el recambio de Kevin de Bruyne si este se iba a Arabia, pero Guardiola ha cortado esa vía, de modo que Olmo, que sigue gustando al de Sampedor, ya no es una urgencia, y eso aleja el binomio Rodri-Olmo del Etihad. Y en medio de todo ello surge la posibilidad del Atleti, que solo podría llegar a los 60 millones de euros que cuesta el de Terrassa mediante una venta pareja de João Félix, lo cual si bien es complicado no lo hace imposible.