Jonathan Tah ruega al Barça que lo fiche, Ronald Araújo tiene la clave

Jonathan Tah fue uno de los futbolistas que, en su momento, fue considerado por el Barça como refuerzo para su defensa. Bajo la recomendación de Hansi Flick, entrenador alemán, el central alemán se mostró como una opción atractiva, especialmente por ser agente libre.

Sin embargo, las complicaciones económicas relacionadas con el Fair Play Financiero impidieron que su fichaje se concretara. Aunque el Barça mostró interés, no fue posible hacer ajustes para cumplir con los requisitos de la liga y la plantilla.

Tras el rechazo del Barcelona, Tah no perdió tiempo y puso su atención en otras oportunidades. En particular, el Bayern de Múnich, un club que siempre había mostrado interés en él, parecía una opción viable. No obstante, el movimiento nunca se materializó, lo que dejó al defensor en una situación incierta. Esta negativa del club bávaro lo ha llevado a replantearse su futuro y, como resultado, ha vuelto a dirigir su mirada al Camp Nou.

🚨🔵🔴 Barça have made their initial proposal to Jonathan Tah for June 2025 as free agent, talks advanced — ahead of Bayern.



There are details to fix but positive meeting took place between Deco and Pini Zahavi, same agent as Flick.



Tah was also there, as @JijantesFC revealed. pic.twitter.com/WiwdsBBQNz