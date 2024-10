Jorge Mendes lo ofrece como recambio de Ter Stegen, pero el socio de CR7 también gusta a Guardiola

Con la grave lesión de Ter Stegen, en las oficinas del Camp Nou no cesan en sus esfuerzos para encontrar un buen recambio para el guardameta alemán. En este sentido, pese a haber cerrado ya la incorporación de Szczesny, en can Barça están decididos a encontrar un recambio de futuro para su portería, donde no confían en Iñaki Peña y donde, de la mano de Jorge Mendes hay un objetivo identificado y de gran nivel como lo es Diogo Costa.

El portero del Porto es uno de los mejores del planeta en su puesto y. además de haberse ganado el puesto de titular en la selección de Portugal, donde comparte equipo con Cristiano Ronaldo, el luso también se habría ganado el interés del Manchester City, que según informa Football Insider, ve en el portero de 25 años, el mejor reemplazo para Ederson, que cada vez genera más dudas en la afición citizen, pues más allá de un juego de pies envidiable nunca ha sido un potro que salve muchos goles.

Ante esta situación, el Barça jugará sin una ventaja. Y es que, si antes tenía a su favor el hecho de contar con el favor de Jorge Mendes a la hora de salir al mercado de fichajes, con la incorporación de Hugo Viana como director deportivo, procedente del Sporting de Portugal, la fuerza sobre el mercado luso se igualará.

Un futuro brillante de blaugrana o de ‘sky blue’

La realidad es que sea cual sea su destino, todo apunta a que Diogo Costa tendrá un futuro brillante. Pues, tanto Barcelona como Manchester City ofrecen al portero portugués la oportunidad de ser, más pronto que tarde, el dueño de sus respectivas porterías.

Sin embargo, lo más difícil para los culés, será alcanzar las altas pretensiones económicas que pueda tener el Porto. Y es que, con un valor cercano a los 45M y con contrato en vigor hasta 2027, será fundamental la intervención de Jorge Mendes.

Así pues, en el Manchester City ya saben que si quieren fichar al favorito de Guardiola para relevar a Ederson, deberán batallar, no solamente con el Barça, sino con los intereses de un Jorge Mendes que ya ha acostumbrado a apoyar con fuerza a los culés, cuando se trata de cerrar acuerdos en materia de traspaso.