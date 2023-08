Jude Bellingham, acusado de no ser un buen compañero: Florentino y Ancelotti alucinan con su fichaje

Parece que la salida de Jude Bellingham al Real Madrid ha sentado muy bien en el vestuario del Borussia Dortmund, ya que sus compañeros le acusan de querer ser siempre el centro de atención. Esa es la información que publica el medio ‘SportBild’.

El centrocampista es el fichaje estrella del club blanco en este mercado de verano. Él decidió jugar en el Madrid pese a tener ofertas muy importantes de su país, abandonando un Borussia Dortmund al que llegó en 2020 y del que ahora salen rumores sobre el hartazgo de algunos con su figura. Según ‘SportBild’, algunos colegas habían notado que el inglés esperaba después de los partidos hasta que el equipo agradecía a los aficionados para quedarse solo con la grada y acercarse de forma individual. Se añade que esto comenzó en la temporada 2021/22 cuando notó que Haaland lo estaba superando con la afición, pero incluso después de la salida del noruego para jugar en el Manchester City, lo siguió haciendo. Es por ello que dentro del vestuario piensan que Bellingham quería ser el centro de atención.

Siempre según la información del medio alemán, el centrocampista no le daba mucha importancia a sus compañeros y sus palabras hacia el equipo no convenían a algunos de los jugadores que formaban parte de él. Se recuerda la discusión que tuvo con Nico Schulz durante el partido contra el Glasgow Rangers de la temporada 2021/22, y parece que el inglés era muy exigente con el resto de la plantilla durante los entrenamientos y los descansos de los partidos. Según ‘SportBild’, los directivos del Borussia Dortmund detectaron estos problemas en el comportamiento de Bellingham, pero prefirieron no imponerle ningún tipo de sanción para no poner en riesgo la venta de más de cien millones de euros que se iba a producir en el verano.

Una información que contrasta con el hecho de que el inglés fuese elegido como uno de los capitanes del equipo. Ha sido habitual verle luciendo la cinta en numerosos partidos esta temporada ante la ausencia de algunos de los futbolistas más experimentados de la plantilla del conjunto de Dortmund.

Debut genial

Los análisis sobre el fichaje de Jude Bellingham siempre han sido claros y han ido en la misma dirección, su incorporación es una gran noticia para el Real Madrid y él ha tardado muy poco en demostrar por qué. Firmo un gran partido en San Mamés en su debut en liga con el conjunto blanco. Marcó un golazo y fue indetectable durante todo el encuentro para los centrocampistas rivales.