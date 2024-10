Julián Álvarez y Griezmann tienen la solución; Militao y Rüdiger, no: 34,5M harán top al Atleti

El Atlético de Madrid ha sufrido en las últimas fechas varios reveses de complicada digestión, sin embargo, la recuperación de efectivos importantes, así como la vieja guardia, hacen que el Cholo Simeone tenga seguridad en su camino a seguir, y el equipo, con sus estrellas a la cabeza, Julián Álvarez y Griezmann, están tranquilos, porque al fondo del túnel esperan los 34,5 millones de euros que harán de nuevo top al Atleti.

El regreso más esperado

Quién le iba a decir al seguidor colchonero que de los fichajes del pasado verano el más importante, el que más impacto iba a tener en el equipo, era Robin Le Normand, pero, como dicen lo números y los resultados, así es, de modo que su regreso -del que no hay fecha, pero se asegura que será inminente- se toma como el cambio de rumbo que el bloque necesita.

Al respecto, Simeone decía recientemente que “no tengo todavía idea de la fecha de su regreso. Lo más importante y lo único que nos interesa es que él esté bien. A partir de que él esté bien lo tomaremos como un futbolista que llega nuevo al Atlético y que descansó después de la Eurocopa”.

Un antes y un después con él

Ahora bien, esa tranquilidad aparente del míster no es real; el Atleti es otro sin el hispanofrancés. De hecho, con el internacional con España sobre el césped los rojiblancos están invictos. Las tres derrotas de esta temporada, ante Benfica, Lille y Betis, llegaron sin él sobre el terreno de juego; y no solo eso, con Le Normand, el Atleti no solo no perdía sino que encajaba menos: 4 goles en 8 partidos donde 5 fueron victorias, una de ellas en Champions League (RB Leipzig), mientras que ha perdido 3 partidos y ha encajado 11 tantos sin él.

Ahora que los dos grandes de Madrid (Atleti y Real Madrid) están en apuros, ahora que por el Bernabéu se escuchan cantos de posibles fichajes invernales en su zaga, Julián Álvarez y Griezmann, a diferencia de Eder MIlitao y Antonio Rüdiger, pueden estar tranquilos: ellos sí tienen el central que les guarda la espaldas.