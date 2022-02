Juventus y Barça ya saben lo que vale el jugador francés: 100 millones

Los grandes clubes europeos siguen planificando sus plantillas del año que viene, según se acerca el final de temporada los equipos tienen cada vez más claro cuales son sus áreas a reforzar con mayor urgencia y donde deben invertir mejor el dinero del que disponen. Además, a esto se suma que las grandes potencias del fútbol deban realizar fichajes de renombre para mantener el status de equipo fuerte y no perder distancia respecto a sus competidores.

Por ello, FC. Barcelona, AC. Milan, Juventus de Turín y Tottenham han puesto su punto de mira en un jugador de La Liga Santander, el talentoso jugador francés Nabil Fekir. El ex del Lyon está haciendo su mejor campaña desde que llegase a España y no ha pasado desapercibido para los ojeadores de los grandes equipos. En lo que va de curso el jugador del Betis ha anotado 9 goles y repartido 8 asistencias, su mejor registro hasta la fecha.

Pero tan extraordinaria está siendo la temporada de Fekir que los verdiblancos no quieren dejar la ocasión de sacar un gran beneficio por el jugador en caso de que acabe saliendo. Si alguien quiere llevarse de Andalucía al galo tendrá que pagar 100 millones de euros, o si no, se queda, algo que no desagrada para nada al centrocampista que se encuentra muy cómodo en la ciudad de Sevilla.

Tampoco tendría motivos para no estar contento en su actual club, ya que, actualmente el Betis marcha tercero en La Liga Santander 5 puntos por encima de los puestos europeos, viene de ganar fuera de casa al Zenit de St.Petesburgo por 2-3 en la ida de los Play-Offs de la Europa League y todo parece indicar que el año que viene los verdiblancos volverán a competir en las competiciones europeas.

El principal pujador que tiene ahora mismo Nabil Fekir es el FC. Barcelona, el jugador encajaría a la perfección en el sistema de Xavi Hernández, pero el montante de la operación escapa a sus posibilidades, los culés seguramente solo puedan acometer una gran salida de dinero por un jugador y quieren reservarlo todo para intentar traer al Camp Nou a Erling Haaland.