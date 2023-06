Kimmich obliga a Xavi Hernández a pedir al Barça la llegada de un icono del Manchester City

Joshua Kimmich es el futbolista con el que Xavi Hernández pretendía subsanar la salida de Sergio Busquets del FC Barcelona para convertirse en el aliado de Gavi y Frenkie de Jong en la parcela creativa. Bien es cierto que por la agenda culé también han pasado alternativas como Martín Zubimendi, Ïlkay Gündogan, Rúben Neves o N´Golo Kanté, pero es el crack del Bayern de Múnich el que contaba con especial predilección por parte del técnico de Terrassa.

Esta declaración de intenciones realizada por el FC Barcelona con Kimmich como gran objetivo causó mucho desconcierto dada la complicada realidad económica que padece la entidad blaugrana. Sin apenas margen para maniobrar en el mercado, cerrar la incorporación de un jugador tasado en 80 millones de euros, amén de ser un estandarte en el proyecto de su actual club, ha ido generando muchas dudas durante las últimas semanas.

Es cierto que Joan Laporta parecía disponer de la fórmula para poder convencer al Bayern y al propio Kimmich con la introducción en la operación de algún futbolista de la actual plantilla que está a disposición de Xavi, pero el propio centrocampista alemán de 28 años se ha encargado de fulminar las opciones culés con unas declaraciones que obligarán a las altas esferas del club catalán a orientar su prioridad hacia otras de esas alternativas para ocupar el hueco de Busquets: “Era difícil no ver esos rumores. En general, no estoy demasiado involucrado en los rumores. Todavía me quedan, como todos saben, dos años de contrato y tenemos grandes planes en el Bayern”, comentó a Bild.

Gündogan… ¿el elegido final?

A colación de esta tajante declaración de intenciones de Kimmich, quien está plenamente comprometido con el proyecto del Bayern de Múnich, es obligatorio recalcar que Xavi tiene en Gündogan su otro gran favorito para fortalecer el centro del campo.

A diferencia de su compatriota, el futbolista alemán quedará libre el próximo 30 de junio y, tras conquistar la Champions, podría experimentar un nuevo reto lejos del Manchester City a pesar de que Pep Guardiola, dada su importancia en el equipo inglés, aún confía en su renovación.