KO final: con Benzema no progresa y va tras Mayoral, Carletto aliviado

Punto y final a las dudas que sobrevolaban el entorno del canterano del Real Madrid, Juanmi Latasa. El joven de 21 años tenía claro que quería seguir su carrera en Primera y no regresar al Castilla, deseo que ha visto finalmente cumplido tras el anuncio oficial de su cesión al Getafe por una temporada. El conjunto azulón se impone así al Rayo Vallecano en la puja por el madridista, que estuvo a punto de recalar con Iraola desechando a la postre la oferta franjirroja. Quique Sánchez Flores consigue así otro refuerzo procedente del Bernabéu tras la incorporación ya a efectos definitivos de Borja Mayoral.

De esta manera, Mariano vuelve a ser el único delantero que le queda en nómina a Ancelotti como suplente de Benzema en el Real Madrid. El técnico italiano, sin embargo, no se muestra preocupado ante dicha situación, ya que confía también en que Hazard pueda cumplir como segundo punta cuando se le pida cumplir con tal cometido. Carletto ya manifestó su deseo de no incorporar más gente a la plantilla, pues está totalmente convencido de que Benzema no necesita una competencia desmesurada en la punta de ataque, y el dinero de Casemiro será para amortizar el fichaje de Tchouameni.

La progresión de Latasa en el Real Madrid se estaba viendo totalmente frenada ante dichos acontecimientos, y pese a ser uno más en el viaje a Estados Unidos del equipo, no disfrutó de ningún minuto en la pretemporada blanca. Así pues, la llegada de Iker Bravo al filial madridista procedente del Bayer Leverkusen ha terminado de desbloquear la salida del joven canterano, que tiene ante sí el reto de triunfar en Primera División.

Un caso similar, como mencionábamos, al de Borja Mayoral, que no terminó de disfrutar de minutos en el Real Madrid y tuvo que labrarse su camino a través de cesiones hasta finalmente conseguir un traspaso al Getafe. Espejo en el que sin duda se mirará un Latasa que quiere ayudar al conjunto azulón a salir del bache en el que ha entrado en este inicio de Liga. Algo que ya le sucedió el año pasado a los azulones pudiendo arreglarlo a tiempo para seguir en Primera.