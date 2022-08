Asensio elige al fin equipo para 22/23: Ancelotti acepta su decisión

Marco Asensio al fin ha elegido donde jugará la próxima temporada. Tras un verano lleno de idas y venidas donde al principio parecía que su salida era segura, al comienzo de la gira americana Carlo Ancelotti dio por cerrada la plantilla en el apartado de llegadas (no en el de salidas visto lo visto con Casemiro), y aseguró que el Real Madrid no ficharía a nadie más, lo que suponía que el balear finalmente no abandonaría el Santiago Bernabéu pese a todos los rumores acerca del jugador que le veían fuera del conjunto blanco en este mercado de fichajes.

Carlo Ancelotti cerró su plantilla en julio, pero en agosto, en la rueda de prensa previa al primer partido de liga frente al Almería, el técnico italiano, siempre dispuesto a hablar sin tapujos en rueda de prensa, volvió a abrir la posibilidad a una posible salida de Marco Asensio y Dani Ceballos al asegurar que:” Están aquí y trabajando bien. Cada uno puede opinar de su futuro, pero yo me centro en la plantilla que tengo con ambos. Hasta el 31 es así. Si algo cambia en su cabeza, nos adaptamos”. Y parece que la intención del club es esa, que algo cambie en la cabeza del balear, porque de los 3 partidos que ha disputado el Real Madrid esta temporada (Eintratch de Frankfurt, Almería y Celta de Vigo), el ex del Mallorca no ha sido titular en ninguno de ellos, ni siquiera estando Rodrygo lesionado, y solo ha disputado 10 minutos ante los gallegos, saltando al campo en el minuto 83 de partido.

Parece que el club quiere forzar su salida para lanzarse en lo poco que queda en el mercado estival a por un nuevo atacante. Desde el principio de periodo de traspasos tienen claro que o sale Marco Asensio, o no reforzarán la delantera blanca y parece que los escasos 10 minutos de 180 posibles han hecho mella en el balear, que a principios de semana, y tras el partido ante el Celta de Vigo, el propio Carlo Ancelotti aseguraba en rueda de prensa que el ‘11’ del Real Madrid estaba mirando “algo para salir”, y horas más tarde se conocía dónde jugará la próxima temporada.

Tal y como ha informado el periodista Alex Silvestre en El Chiringuito:” de momento Marco Asensio se quiere quedar en el Real Madrid. He preguntado a su entorno y me han dicho que ‘sí’, que ha habido una oferta por Marco Asensio pero que de momento se quiere quedar en el Real Madrid”. Según ha informado el periodista español, Marco Asensio se quedará en el conjunto blanco el próximo año pese a que horas antes el técnico italiano comentaba en rueda de prensa que estaba mirando algo para salir antes del 31 de agosto.

Las versiones se contradicen, Marco Asensio tiene contrato hasta 2023, tiene la sartén cogida por el mango, y su voluntad es quedarse e intentar revertir la situación como lo hiciera en el pasado Lucas Vázquez, pero no a cualquier precio. Si Carlo Ancelotti no le va a dar oportunidad de ganarse la renovación con minutos en el terreno de juego, quizás cambie el equipo que ha elegido para disputar la temporada 2022/2023, el Real Madrid, en busca de minutos para ser llamado por Luis Enrique para el Mundial de Qatar.

El partido ante el Espanyol se antoja clave, si Marco Asensio vuelve a no disputar ningún minuto, quizás acabe aceptando la oferta que tiene sobre la mesa, pero de momento, como diría Gerard Piqué, se queda para intentar dar la vuelta a la situación y triunfar de blanco, algo que Carlo Ancelotti acepta, porque, tal y como dijo en julio, se adaptarán a todo,