Koeman lo descubrió, jugó con Messi y Suárez y ahora sufre en su club

Óscar Mingueza no ha tenido suerte tras su salida del FC. Barcelona. El canterano que subió al primer equipo de la mano de Ronald Koeman tras una plaga de lesiones en la defensa que le obligó a poner de titular al canterano en la Champions League ante del Dynamo de Kiev, el central llegó a la primera plantilla para quedarse, desde entonces se convirtió en uno de los fijos del técnico neerlandés tanto en el eje de la zaga, como en el lateral derecho, pero tras la llegada de Xavi Hernández su participación poco a poco fue decayendo y este verano el entrenador catalán le trasladó que no contaba con él y que lo mejor sería que buscase una salida, así lo hizo y fichó por el Celta de Vigo a cambio de 3 millones de euros hasta 2026, pero el canterano culé no está teniendo suerte.

De los 8 partidos que llevamos de campeonato, Óscar Mingueza no ha sido titular en ninguno de ellos, tan solo ha disputado 4 de esos ocho encuentros y solo en uno de ellos ha disputado más de 10 minutos, contra el Real Betis la jornada 7 de liga donde además recibió una tarjeta amarilla. Sus participaciones en los otros tres encuentros son de 1 minuto ante el FC. Barcelona la pasada jornada y ante el Espanyol, la primera, y de 8 minutos ante el Cádiz. Un balance de 31 minutos de 720 posibles para un jugador que llegó a debutar con la selección absoluta de la mano de Luis Enrique.

No está teniendo suerte en su primer año como jugador del Celta de Vigo ni en el lateral derecho, donde Hugo Mallo es indiscutible, ni en el centro de la defensa de Aidoo y Unai Núñez son los elegidos por Coudet para defender la portería gallega. Pero no es el único de los jugadores que este verano han abandonado el Camp Nou que no están teniendo suerte en sus nuevos clubes.

Tras ocho jornadas disputadas de la Serie A, Samuel Umtiti aún no ha debutado con el Lecce pese a estar en plenas condiciones físicas. Según el cuerpo técnico del equipo italiano, están siguiendo un plan específico con el central francés para cuando llegue su momento. Por su parte, Clement Lenglet, Martin Braithwaite y Aubameyang sí cuentan para sus nuevos entrenadores.