Simeone le hace un favor al Barça: 20 kilos, 35 goles y João Félix KO

Antoine Griezmann dejaba el Atlético de Madrid en el verano de 2019 tras pagar el FC. Barcelona la cláusula del jugador francés de 120 millones. Dos años después y con Ronald Koeman en el banquillo blaugrana, el ex de la Real Sociedad decide abandonar el Camp Nou y regresar con el ‘Cholo’ Simeone al conjunto rojiblanco en forma de cesión, por dos años y con una opción de compra obligatoria de 40 millones de euros si el atacante jugaba más del 50% de los minutos en los partidos en los que estaba disponible, una operación que, a priori, era beneficiosa para ambos clubes, pero tras un primer año sin pena ni gloria en el Metropolitano, todo cambió.

Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gi Martín se negaban a pagar 40 millones de euros por el jugador francés e intentaron renegociar este verano su opción de compra obligatoria con el FC. Barcelona, pero Joan Laporta se negó a reducir las cantidades y el presidente colchonero dio orden a Simeone para que gestionara los minutos de Antoine Griezmann de tal forma que no superasen ese 50% por los que se verían obligador por contrato a desembolsar 40 millones. 2 meses después de comenzar la liga y tras muchos partidos del ‘Principito’ saliendo en el minuto 60. Finalmente, y ante el temor del conjunto azulgrana de no recibir nada por un jugador que no cuenta para Xavi Hernández, en el Camp Nou ceden y aceptar que el jugador fiche por el Atlético de Madrid a cambio de 20 millones de euros más 4 en variables y por fin el culebrón llegó a su fin.

Antoine Griezmann ha dejado de ser oficialmente jugador del FC. Barcelona y vestirá la camiseta rojiblanca hasta junio de 2026, un negocio que satisface a ambas partes, ya que no entraba en los planes de futuro de Xavi Hernández y en cambio, era un hombre imprescindible para Diego Pablo Simeone, pero, ¿ha sido rentable el fichaje del francés por el conjunto azulgrana? Analicemos sus datos.

En las dos temporadas en las que Antoine Griezmann ha vestido la elástica azulgrana, el atacante ha anotado 35 goles y repartido 17 asistencias entre todas las competiciones, habiendo ganado una Copa del Rey, pero ninguna liga, ni ninguna Champions League, además llegó al Camp Nou a cambio de 120 millones y ha salido por 20 millones. Teniendo en cuenta esta ¿fue rentable su fichaje por el FC. Barcelona?

Sea como fuere, lo que está claro es que ahora por fin el ‘Cholo’ Simeone va a poder contar todos los partidos y todos los minutos con el francés, un golpe inesperado para João Félix que ya fue suplente en el ultimo partido de liga y fue pitado por la afición cuando saltó al campo por no defender a Koke y que podría ver mermada mucha su participación en el equipo del técnico argentino ahora que Griezmann está al 100% y que Matheus Cunha, Correa y Álvaro Morata parece estar por delante del portugués a día de hoy. Veremos que sucede con el luso y si acaba revertiendo la situación como en pasadas campañas.