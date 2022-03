Koeman revuelve todo: clave Messi, Xavi mosqueado y Laporta señalado

Ronald Koeman siempre fue un tipo sin pelos en la lengua, una delicia para las ruedas de prensa porque con sus muchos defectos, como la mayoría de entrenadores y personas, era claro, sincero y rara vez eludía una pregunta. Por eso el que fuera gran protector del Barça, ahora es un auténtico azote. El neerlandés ha hablado y ha revuelto todo justo cuando el Barça de Xavi mejor anda; desde Messi a Laporta, todo tiene su contrapunto ahora.

El preparador ha concedido una entrevista al medio Algemeen Dagblad donde ha desgranado sus verdades acerca de la gestión del Barcelona por parte de Laporta y asuntos concretos muy delicados, como la salida del club de Leo Messi o la opinión que el mandatario tenía, a ojos de Koeman, de su actual entrenador, el propio Xavi Hernández. Es verdad que este desencuentro se veía venir ya que Laporta nunca respaldó públicamente al de los Países Bajos, al que consideraba un entrenador de la anterior junta directiva, de ahí que ahora el crucificado, hable.

Sobre el mandatario ha comentado que “yo no era el entrenador de Laporta. Esa sensación la tuve desde el primer momento, después de las elecciones no hubo clic. Faltaba ese apoyo necesario desde arriba”. De la misma manera comentó que fue esa distancia el problema, nunca económico. Ahora bien, Tintín no se ha quedado ahí y ataca directamente la relación actual de Laporta con Xavi: “Laporta me dijo mil veces que Xavi no sería su entrenador, porque le faltaba experiencia".

Quizá el punto más delicado y que ya está trayendo consecuencias es la salida de Leo Messi, donde Koeman ha sido taxativo al respecto: “fue ante la insistencia de la dirección del club que accedí a la salida de algunos jugadores para poner las finanzas en orden. Pero luego cuando ves que traen a alguien por 55 millones de euros (Ferran Torres) poco después de dejar ir a Lionel Messi...”, decía, lanzando acto seguido al aire una pregunta dolorosa para el hincha blaugrana e incluso el mismo jugador del PSG: “¿Por qué se tuvo que ir Messi?"