Koulibaly, el central que quiere Xavi para el Barça

La defensa es la zona que más necesita cambiar el F.C. Barcelona de cara a la próxima temporada, al menos así lo entiende Xavi Hernández. El entrenador catalán tiene en mente una limpieza en la zaga y una reestructuración de la misma.

En el capítulo de salidas todo parece claro. Umtiti, Lenglet y Mingueza deben abandonar el club, algo que también hará, salvo sorpresa mayúscula, Dani Alves. La necesidad de reforzar el carril zurdo con un lateral que compita el puesto con Jordi Alba es otra de las cosas claras que tiene el técnico catalán. Las dudas comienzan a la hora de dar los siguientes pasos.

Con la renovación de Ronald Araújo y la llegada de Andreas Christensen atada, el Barça debe ahora seguir despejando incógnitas en su zaga. Las actuaciones de Eric García han sembrado dudas en el joven central, aunque no se espera que el club lo ponga en el escaparate. Algo parecido, aunque por otros motivos, piensa la entidad sobre Piqué, que ya no está al nivel físico de temporadas atrás pero no se contempla su salida. La marcha que sí puede darse es la de Sergiño Gianni Dest, a quien Xavi estaría dispuesto a perder para poder ingresar dinero y hacerse con alguno de los jugadores que considera fundamentales.

Dentro de las aspiraciones del técnico de Terrassa está la del central del SCC Napoli, Kalidou Koulibaly. El central senegalés, de 30 años de edad, es una vieja aspiración del conjunto azulgrana que acaba contrato en 2023, por lo que el club napolitano está dispuesto a venderlo este verano para evitar que salga gratis el año que viene. Pese a esto, los medios italianos hablan de una cifra cercana a los 30 millones de euros para que el Nápoles le deje salir, una cantidad que no está fuera de mercado pero que sí está lejos de las posibilidades económicas de los culés.

Según Sky Sports, el Barça ya se ha puesto en contacto con el representante del futbolista, el mismo que el de Pjanic, para acercar posturas, y en breve presentará una oferta al Napoli. La situación en can barça es la que es, y el club espera terminar alguna gran venta para tener liquidez y empezar a contentar las peticiones de Xavi, siendo Lewandowski la primera de ellas pero sin olvidarse de Koulibaly.