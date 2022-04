Xavi sentencia a Eric García: al mercado a cerrar el relevo para Piqué

Tras sendas debacles en LaLiga y en la Europa League, el FC Barcelona está centrado ahora más que nunca en el capítulo de fichajes que realizará el club el próximo verano con el objetivo de dejar en el olvido todas las penurias presenciadas en la Ciudad Condal esta temporada. Son múltiples los problemas que ha sufrido el equipo en el plano futbolístico a pesar de que son tres los entrenadores que han pasado por el club, Ronald Koeman, Sergi Barjuán y Xavi Hernández, y de ahí que la directiva blaugrana esté oteando el mercado en busca de savia nueva.

A colación de esto, la línea defensiva es la gran preocupación a día de hoy el técnico catalán. A pesar de que la llegada de Xavi sirvió para menguar algunas de las carencias mostradas durante los primeros meses del curso, la cadena de lesiones de Ronald Araújo y la avanzada edad de Gerard Piqué precisan la incorporación de un central de garantías para aliviar el futuro del proyecto.

Es cierto que Laporta cerró la incorporación de Eric García el verano pasado con vistas a ser ese jugador que ocupe el eje de la zaga durante muchos años en el club, pero las prestaciones del exjugador del City no están siendo las esperadas y Xavi no confía en él como el relevo generacional de un Piqué que no tardará mucho tiempo en echarse a un lado. En consecuencia, el técnico barcelonés ha dejado otra petición sobre la mesa para que la directiva aborde este movimiento próximamente: Lisandro Martínez.

Según ha recogido 90min, el central argentino del Ajax -una de las grandes revelaciones de la campaña- es el nuevo obejtivo del Barça en el mercado. Es cierto que el conjunto neerlandés cerró en 2019 un acuerdo con el futbolista hasta 2025, pero el interés culé podría provocar un nuevo cambio de aires ya que el jugador es consciente de la oportunidad que se le presenta. Además, Lisandro cuenta con un aliciente a mayores que no tienen otros centrales incluidos en la agenda blaugrana: su precio.

La situación financiera del Barça no es la más brillante y de ahí que el central de 23 años se haya colado en la lista de prioridades del club: su fichaje podría cerrarse en torno a 25 millones de euros, un fichaje que, de producirse, enterraría las opciones de Eric García de poder de ser importante en el proyecto de Xavi.