La amenaza de Vinicius está en el Madrid: tiene el respaldo de Ancelotti y Mbappé tampoco se salva

Real Madrid empezó con el pie derecho la Champions League y con algunas dudas LaLiga, pero nada que Carlo Ancelotti y su comando técnico no pudieran resolver. El equipo, tras las marchas de figuras como Nacho Fernández y Toni Kroos, sufrieron las consecuencias, sobre todo los que se lesionaron y le dieron un dolor de cabeza al técnico italiano. Sin embargo, las soluciones también llegaron desde el aspecto ofensivo, luego de completarse los fichajes de Mbappé y Endrick.

En cuanto a la joven figura Endrick, arribó a Valdebebas con todas las credenciales de crack a una edad prematura como la de 18, dejando en claro desde la pretemporada que no iba a ser solo un experimento. El llamado a ser promesa del club galáctico, rápidamente aprovechó los minutos que Ancelotti le brindó, tanto en Champions como en Liga. El brasileño se ganó la confianza del DT y para aumentar su buen momento, las palabras del coach engrandecieron su figura. Por lo tanto, los delanteros como Vinicius o Rodrygo siguen mirando de reojo lo que hace su compatriota.

Elogios de Ancelotti

El examen contra el Espanyol resultó ser exitoso, fue una goleada 4-1 con los tantos de Dani Carvajal, Vinicius, Kylian Mbappé y Rodrygo. Minutos después ingresó Endrick, pero no pudo marcar, aunque su rendimiento siguió siendo óptimo. Carlo Ancelotti, por su parte, analizó su presente y dijo que “los pocos minutos que ha jugado lo ha hecho también como extremo en la banda derecha”.

Amenaza a la delantera

La polifuncionalidad de Endrick le permite destacarse en más de una posición, no solo como delantero centro. No es un alivio para Kylian Mbappé, pues el francés debe estar alerta si no quiere perder su lugar. Los otros que no dejan pasar desapercibido nada son Vinicius y Rodryo, ya que la habilidad de Endrick le permite adaptarse sin problema.

Estadísticas prometedoras

Ancelotti agregó en cuanto a los partidos de Endrick que “lo ha hecho bien, está motivado y trabaja”. Además de destacarse por las bandas, sus estadísticas hablan por sí solas, no es titular y sigue siendo una opción desde la banca de suplentes, pero en LaLiga ya tiene un tanto, mientras que en la Champions también mojó.