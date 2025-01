La bronca monumental de Florentino con Vinicius Júnior desata el caos en el Real Madrid

El Real Madrid logró una contundente victoria ante el RB Salzburgo (5-1), sellando su pase a los octavos de final de la Champions League. Los goles de Mbappé, Rodrygo y Vinicius fueron claves para mantener al equipo blanco en lo más alto. Sin embargo, la alegría en el césped se transformó en tensión en los vestuarios.

El incidente en el túnel de vestuarios

El ambiente de euforia que se vivía tras el sólido primer tiempo del Real Madrid contra el RB Salzburgo se vio interrumpido por un tenso episodio en el túnel de vestuarios. Durante el descanso, Carlo Ancelotti no ocultó su frustración y tuvo un enfrentamiento directo con Vinicius Júnior. Según informó Defensa Central, el técnico italiano reprochó duramente al delantero brasileño su actitud en una acción que consideró innecesaria. Las palabras de Ancelotti resonaron por todo el túnel de vestuarios, evidenciando la magnitud de su enfado: “Vini, no me j… esa tarjeta era evitable, no era necesario”.

¡Amarilla a Vini! Y se pierde el próximo partido #UCL pic.twitter.com/KdcI2n329J — MARCA (@marca) January 22, 2025

El origen del conflicto fue una simulación de penalti en el área rival. Vinícius intentó engañar al árbitro para obtener una pena máxima, pero el resultado fue una tarjeta amarilla que dejó a todos desconcertados. El entrenador no solo criticó la acción, sino también la falta de madurez del jugador en un contexto en el que el equipo necesita concentración y compromiso total.