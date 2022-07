La brutal rajada de Modric contra Mbappé y su indirecta a Ancelotti

La estrella croata del Real Madrid, Luka Modric, ha pasado por uno de los principales medios de su país, ‘Sportske’, y ha dado buena cuenta de todos y cada uno de los temas con los que se le relacionaba últimamente. El ’10’ blanco, fue uno de los protagonistas de la ventana de partidos de la Nations League tras el cambio de camiseta que realizó con Mbappé tras la negativa de éste a recalar en el Barnabéu. A eso, añadió varios apuntes interesantes sobre el futuro de su carrera o la marcha de Sergio Ramos al PSG.



Sobre su episodio con Mbappé, quitó hierro al asunto afirmando que la camiseta sería para el hijo de Vida, su compañero en la selección croata, que es un ferviente seguidor del ‘crack’ francés. Además, se refirió a la decisión del ‘7’ del PSG de no venir al Real Madrid: "Mbappé decidió lo que decidió, estaba en su derecho y ahora tendrá que vivir con esa decisión. Todos pensábamos que vendría, no fue así, ¿y ahora qué? Tampoco vamos a crucificarlo... Es un gran jugador, pero como siempre repito, en cualquier contexto, nadie es más importante que su club. El Real Madrid es el más grande, está por encima de todos y siempre será así".



Ya sobre su futuro, dejó la pelota encima de la mesa de Ancelotti al afirmar lo siguiente: “¿Este mi último año? Mientras me sienta bien y los entrenadores me quieran, seguiré, sin ponerme límites”. Una declaración de intenciones que habla a las claras de su deseo de seguir triunfando en el Real Madrid.



Por último, sobre la despedida de su amigo Sergio Ramos al PSG acuñó: "Siempre que se va alguien con el que has compartido tantos años, es doloroso. Fueron nueve años con ‘Sergi’. Desde el primer día estuvo cerca de mí, me ayudó a adaptarme, me animó cuando no estaba en el primer equipo, creyó en mi potencial... Nos hicimos grandes amigos, nuestras familias pasan tiempo juntas, veraneamos juntos. Hoy en día, chateamos a diario. Lo echo de menos, pero así son las cosas en el fútbol. Nadie escapa de los cambios”, concluyó.